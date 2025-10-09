Kalle Rovanperä ilmoitti torstaina päättävänsä ralliuransa tähän kauteen ja tavoittelevansa lähitulevaisuudessa paikkaa jopa F1-sarjassa. Hän kokeili kuninkuusluokan menopeliä syksyllä 2024.

Rovanperä pääsi sponsorinsa Red Bullin F1-autoon Red Bull Ringillä Itävallassa marraskuun alussa viime vuonna. Hän testasi samalla myös alempien luokkien ajokkeja.

– Hyvät fiilikset jäi päivästä, pääsi ajaa kolmea erilaista formulaa. Sai ihan hyvin kierroksia alle ja tietenkin F1 oli semmoinen, mitä oli itse odottanut aika kauan, niin kyllä se oli siistiä päästä viimeinkin ajamaan sitä. Ja päivä meni ihan hyvin, niin jäi tosi hyvät fiilikset, Rovanperä kommentoi tuolloin.

Rovanperä, 25, aloitti rallin hyvin nuorella iällä ja murtautui MM-sarjan ykköstasolle jo 19-vuotiaana kaudella 2020. Hän on saavuttanut 17 osakilpailuvoittoa, maailmanmestaruudet vuosina 2022 ja 2023, ja taistelee vielä kolmannesta MM-tittelistään kuluvalla kaudella. Viime vuonna hän ajoi puolikkaan MM-kalenterin.

