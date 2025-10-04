Tappara on löytänyt joukkueeseensa harvinaislaatuisen kultakimpaleen. Tanskalainen Joachim Blichfeld voi nousta harvalukuiseen joukkoon Tapparassa.

Tapparassa on seuran maineikkaan historian aikana nähty koko liuta loistavia ulkomaalaispelaajia, mutta seuran menestyksen takuumiehinä on usein nähty kotimaisia pelaajia. Myös tämän kauden Tappara on hyvin kotimainen, jopa pirkanmaalainen. 23 suomalaispelaajasta 13 on Pirkanmaalta. Ulkomaalaispelaajia on viisi.

Joukkueen käänteentekevä tähti löytyy tällä kertaa juuri viiden ulkomaalaispelaajan joukosta.

Tanskalaishyökkääjä Joachim Blichfeld on ensimmäisissä kahdeksassa ottelussaan ehtinyt näyttää, että hänellä on eväät nousta Tapparan suurten ulkomaalaispelaajien joukkoon. MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen näkee seitsemän maalia ja kuusi syöttöpistettä jo nyt keränneen Blichfeldin nimenomaan huimana maalintekijänä.

– Se on sellainen ihan puhdas snaipperi. Hänellä on todella hyvä se laukaus. Pitkä maila ja pitkä vipuvarsi. Vaivattomasti ampuu ja tosi lujaa ja tarkasti. Kaikki maalit ovat olleet ihan yläkulmiin. Eivät ole olleet mitään suupaisuja. Vaikuttaa puhdasveriseltä maalintekijältä.

Blichfeld pelasi Tapparan kolme ensimmäistä ottelua ilman maaleja, mutta neljännessä KalPaa vastaan pelatussa kotiottelussa helähti. Blichfeld naulasi hattutempun.

– Kun sai KalPa-pelissä ensimmäisen, heti näki, että vähän niin kuin elääkin niistä maaleista. Löytyi sellainen rentous, maltti ja rauha. Tosi hyvin malttaa maalpaikoissa. Monesti maalintekijöillä on hyvä maltti ja he tietävät, että aikaa on vähän enemmän. Ei ole aina niin kiire kudin kanssa. Hyvin hän pää ylhäällä katsoo aina. On kyllä paukutellut hienosti rimojen kautta ja ihan yläkulmiin.

Tapparan ulkomaalaiset pörssikärjet harvassa

Tapparan sisäisen pistepörssin on voittanut ulkomaalainen pelaaja vain neljästi seuran historiassa. Jos sama meno jatkuu, on Blichfeld hyvää vauhtia matkalla viidenneksi.

Ensimmäinen Tapparan ulkomailta tullut pörssihai oli yhden kauden visiitin Tampereelle tehnyt kanadalaishyökkääjä Luciano Borsato, joka säväytti kaudella 1988–1989. Tapparan kolmen SM-kullan putki tuli päätökseen, mutta Borsato jäi tamperelaisten mieliin takomalla 44 ottelussa hurjat 31+36=67. Sillä irtosi joukkueen sisäisen pörssin kärkisija, mutta SM-liigan pistepörssissä Borsato jäi neljänneksi. Pörssikärki Raimo Summanen laittoi vielä 14 pistettä paremmaksi.

Tshekkitaituri Jiri Kucera oli Tapparan ankean 1990-luvun valopilkkuja. Neljä kautta Tapparassa pelannut Kucera oli Tapparan pisteykkönen kaudella 1990–1991 tehtailtuaan 44 ottelussa 23 maalia, 34 syöttöä ja 57 pistettä. Kaikkiaan tshekkitaituri pelasi Tapparassa 183 ottelua, joissa keräsi tehot 83+112=195.

Tapparan historian kenties merkittävin ulkomaalaispelaaja, Floridan NHL-tähden Aleksander Barkovin isä Aleksandr Barkov edusti seuraa kymmenen kauden ajan. Venäläistaituri voitti Tapparan sisäisen pistepörssin kaudella 1996–1997 pistein 17+25=42 ja lopetti uransa seurassa vuonna 2004. Vyölle kertyi 518 ottelua, 135 maalia ja 281 syöttöpistettä.

Viimeisin ulkomaalaispelaaja Tapparan pörssivoittajana voi olla Tappara-faneillekin kova muistipähkinä.

Kaudelta 2010–2011 umpisurkea Tappara jäi SM-liigassa sijalle 11, ja yhden kauden Tampereella pelannut kanadalaishyökkääjä Kevin Doell vei joukkueen sisäisen pörssin tehoilla 18+20=38.

Kuivuuko pörssivoitto olympialaisissa?

Blichfeldiä sen sijaan muistelltaneen Tammerkosken rannalla vielä pitkään. NHL:ssäkin piipahtanut tanskalainen on alkukauden aikana osoittanut olevansa hirmuinen pelimies SM-liigaan.

Tapparassa, ei ole sitten Patrik Laineen nähty samanlaista rannelaukausta kuin mitä Blichfeld esittelee illasta toiseen. SM-liigastakin vastaavaa saa viime vuosilta hakea.

– On ollut aika paljon hyviä laukoja Liigassa, mutta varmasti... Ei tässä ainakaan viime vuosina ole nähnyt noin hyvää maalintekijää, Aaltonen sanoo.

– Mikä on hienoa siinä, hän ei ole mikään maailman nopein jätkä, mutta on yksi tuollainen tosi hyvä taito. Ihan perus taitava kaveri, iso jätkä, ei mikään nopein peluri. Mutta kun sulla on tuollainen maalintekotaito, niin tuolla elää, tuolla tekee pitkän uran.

Aaltonen näkee Blichfeldin erittäin potentiaalisena SM-liigan maalipörssin voittajana. Miksei pistepörssinkin.

– Alkaa varmasti vastustajat kiinniittää häneen huomiota. Missä ikinä onkaan, niin varmaan pelataan häntä vastaaan vähän eri lailla. Ei passaa päästää ampumaan niin hyviltä paikoilta. Tietenkin hänellä on niin hyvä veto, Kärppiäkin vastaan aika kaukaa teki maalin, mikä kertoo siitä, että on se veto aika kovakin, että pystyy kauempaakin tekemään.

Blichfeldin nousu ensimmäiseksi Tapparassa pelaavaksi ulkomaalaispelaajaksi SM-liigan pistepörssin voittajana voi kuitenkin kaatua jo ennalta tiedossa olevaan esteeseen.

Blichfeld on ollut viime vuosina Tanskan maajoukkueen vakiokalustoa ja hänet valitaan ilman loukkaantumisia varmasti Tanskan olympiajoukkueeseen. SM-liiga pyörii täyttä päätä pari viikkoa kestävien kiekkokisojen ajan, joten Blichfeldiltä jää pelaamatta todennäköisesti ainakin kuusi runkosarjan ottelua.

Se voi olla liian suuri tasoitus tanskalaiselle taikurillekin.