Wisehockey kerää tälläkin kaudella dataa SM-liigasta ja liigan pelaajista. Yksi Wisehockey-tilastoissa loistavista pelaajista on Kärppien Aku Räty.

Wisehockey muodostaa jokaisesta pelaajasta oman suorituskaavionsa kahdeksan eri osa-alueen kautta. Kahdeksan osa-aluetta ovat maaliodottamaa mittaava xG, edistyneitä tilastoja mittaava joukkuepeli, laukominen, kiekonhallinta, luistelu, syöttäminen, puolustus ja perinteiset tilastot (maalit, syötöt, tehopisteet ja plus-minus).

Pelaajan kaavio muovautuu vertailuna muiden sarjan samalla pelipaikalla pelaavien pelaajan tilastojen kautta. Kaavion prosenttiluvut kertovat siitä, kuinka ison osan saman pelipaikan pelaajista kyseinen pelaaja jättää taakseen kyseisessä kategoriassa.

Tällä hetkellä kaikista komeimman pelaajakaavion omistaa Kärppien Aku Räty. Täksi kaudeksi Pohjois-Amerikasta takaisin Ouluun palannut Räty on tehnyt kahdeksassa pelissä seitsemän (2+5) tehopistettä.

Wisehockey-tilastollisestikin Rädyn alkukausi on ollut Kärppien valtavista vaikeuksista huolimatta erinomainen. Räty on SM-liigan parhaimmistoa jokaisella osa-alueella. Hänen huonoin lukemansa on on maaliodottama xG (83%).

Laukominen, kiekonhallinta, syötöt, puolustus ja perinteiset tilastot ovat Rädyllä parempia kuin yli 90 prosentilla SM-liigahyökkääjistä.

– Vau, onpa hieno. Eihän tuota saa isommaksi enää. Voidaan kyllä puhua jopa SM-liigan kokonaisvaltaisimmasta pelaajasta, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kommentoi.

Wisehockey-tilastot tulivat Kivelle tutuksi vuonna 2022-23, kun hän valmensi Ässiä. Kiven mukaan Wisehockeyn pelaajakaavio tukee liki täydellisesti jäällä tehtyjä havaintoja.

– Jos näin, että jollain luistelu tökkii, niin se tökki kaavionkin mukaan. Tämä oli ihan yksi yhteen, Kivi sanoo.

Lähelle Rädyn kaaviota pääsevät hyökkääjistä Tapparan Joachim Blichfeld ja Ilveksen Jens Lööke, mutta heidän osaltaan yksi osa-alue verottaa muutoin erinomaista kaavioympyrää. Blichfeldin osalta luistelu kuuluu sarjan heikoimpaan neljännekseen, vaikka muut osa-alueet ovat liigan kärkeä.

Blichfeld on ollut yksi alkukauden kirkkaimmista tähdistä. Hän johtaa pistepörssiä 13 tehopisteellään.

Lööken Wisehockey-tilastojen osalta suurin heikkous on puolustus, joka jää alle 50 prosentin.

Puolustajien osalta ehdotonta kärkipäätä on Ilveksen Simon Johansson, joka johtaa yhdeksällä tehopisteellään SM-liigan puolustajien pistepörssiä. Hänen kohdallaan vain luistelu (52%) jää alle 90 prosentin.

Johansson on laukomistilastossa parempi kuin kukaan muu. Se näkyy tällä hetkellä myös maalitilastossa, sillä ruotsalaispuolustaja on takonut tällä kaudella jo viisi täysosumaa.

Yksi SM-liigan alkukauden suurimmista puheenaiheista on ollut HIFK, joka on esiintynyt kaukalossa todella heikosti.

Helsinkiläisseura on kärsinyt myös lukuisista avainpelaajien poissaoloista, mutta pelikunnossa olevat luottopelaajat eivät ole suoriutuneet odotetulla tasolla.

HIFK-puolustajista yllättävä huomio

Tony Sund ja Oliver Larsen ovat HIFK:n kokeneista puolustajista ainoat, jotka ovat pelanneet kaikki kahdeksan ottelua. Wisehockey-kaaviot kuitenkin paljastavat, ettei kaksikko ole pystynyt kantamaan poissaolojen luomaa kuormaa toivotusti.

– Kyllähän he pelaavat tosi vajavaisesti. Se kuvastaa sitä, miksi pelaaminen on vaisua, kun avainpelaajilla, jotka pelaavat paljon, heidän liikkumisensa ja syöttämisensä on niin kapeaa, Kivi analysoi.

HIFK-puolustajista positiivisella tavalla esiin nousee kuitenkin 19-vuotias Niklas Nykyri, joka on Sundin ja Larsenin ohella pelannut kahdeksan ottelua.

– On yllätys, että hän pystyy pelaamaan noin hyvin, koska HIFK:n peli on noin huonoa, Kivi sanoo.

Lähde: Wisehockey