SM-liigan erotuomarijohtajan mielestä Sport-Ilves-ottelussa nähtiin selkeä erotuomarivirhe, josta Ilves hyötyi suuresti.

Ilves teki ottelun voittomaaliksi jääneen 1–0-osumansa ylivoimalla, mutta sitä edelsi erittäin kyseenalainen tilanne, jossa Matic Török kaatoi Sport-pelaaja Anton Stråkan. Ilves sai kiekon tilanteen jälkeen, ja Török itse pääsi laukomaan kiekon maaliin.

Tuomarit eivät puuttuneet Törökin temppuun, vaan hyväksyivät osuman. Liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönnin mielestä tilanne tuomittiin väärin.

– Siinä menee kampitus läpi tuomarilta, Rönn linjaa suoraan.

Tilanteen voi katsoa jutun ylälaidan videolta.

Kohutilanteessa Török ottaa selkeän osuman Stråkaan. Tilanteessa ensisijainen huomio kiinnittyy Törökin käsiin, jotka slovenialainen levittää kontaktin jälkeen. Rönnin mukaan rike tapahtuu kuitenkin alempana.

– Tässä tilanteessa tuomari ei hahmota kentällä sitä tilannetta. Siinä jalka kamppaa sen kaverin, Rönn sanoo.

– Tilanne menee siksi läpi, että tuomari seisoo sellaisessa kulmassa, että hän ei näe sitä (kamppia).

Kyse on Rönnin mukaan inhimillisestä virheestä.

– Ei saisi tuommoinen tilanne mennä läpi, mutta nyt se meni läpi. Joskus menee jäähy läpi tuomariltakin, se on kuitenkin inhimillistä toimintaa, Rönn muistuttaa.

– Mutta selitykset pois. Olisi pitänyt jäähy viheltää, ja sillä selvä.

Myös MTV Urheilun asiantuntija Karri Kiven mukaan tilanne tuomittiin täysin väärin.

– Se oli kauden isoin tuomarimoka. Kiekollinen pelaaja, eikä kumpikaan virhettä nähnyt. Jäi vielä voittomaaliksi, Kivi täräyttää.

Ilves voitti ottelun lopulta 2–0. Törökin lisäksi maaliteossa onnistui Luke Henman, joka naulasi kiekon tyhjään maaliin.

Voittomaalin iskenyt Matic Török on koko Liigan pistepörssissä toisena teholukemin 5+7. Ilves kipusi voitollaan sarjan jumbopaikalta sijalle 13.

Sportin päävalmentaja Juuso Hahlilta kysyttiin kampitustilanteesta ottelun jälkeen. Vastauksen voi katsoa alla olevalta videolta.

2:53 Sportin päävalmentajalta kysyttiin ottelun ratkaisseesta kohutilanteesta.