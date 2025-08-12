Kohutuomio HJK–Ilves-huippuottelussa – nyt puhuu tuomaripomo: "Tulkintavirhe"

Suomen Palloliiton erotuomariasiantuntija Mattias Gestranius kommentoi MTV Urheilulle HJK:n ja Ilveksen välisen Veikkausliiga-ottelun kohutilannetta. MTV Urheilun tietojen mukaan Ilves aikoo valittaa Joona Vetelin saamasta punakortista pelikiellon kumoamiseksi.

Huippuottelun suurimmaksi puheenaiheeksi noussut tilanne nähtiin reilun puolen tunnin kohdalla. Ilveksen Oiva Jukkolan laukaus kimposi HJK:n Ville Tikkasesta päin ottelun päätuomaria Oliver Reitalaa, ja siitä vielä HJK:n Vicente Besuijenin haltuun.

Kiistanalaisen tuomariosuman jälkeen peli sai kuitenkin jatkua, ja muutamaa sekuntia myöhemmin Joona Veteli liukui HJK-hyökkääjää jaloille.

Päätuomari Reitala ei epäröinyt tilanteessa hetkeäkään, vaan nosti välittömästi punaisen kortin Vetelille, mikä sai Ilves-leirin protestoimaan tuomiota voimakkaasti.

Tilanne nousi heti suureksi puheenaiheeksi myös kentän ulkopuolella. Monet jalkapallofanit ja -katsojat pitivät tuomiota vääränä. Jopa jääkiekkovaikuttaja ja Tampereen entinen pormestari Kalervo Kummola ärähti tilanteessa sosiaalisessa mediassa.

Ilmoille nousi kaksi merkittävää kysymystä. Olisiko peli pitänyt viheltää poikki pallon osuttua tuomariin ja oliko Vetelin taklaus todella punaisen kortin arvoinen?

Palloliiton jalkapallosääntöjen mukaan erotuomari voi keskeyttää pelin pallon osuttua tuomariin kolmessa tapauksessa. Kun joukkue aloittaa osuman jälkeen lupaavan hyökkäyksen, kun pallo menee suoraan maaliin tai kun pallonhallinta siirtyy toiselle joukkueelle.

Ennen tuomariosumaa pallo näytti HJK-kimmokkeen jälkeen olevan kulkeutumassa Ilveksen pelaajalle, mutta tuomariosuman myötä HJK sai pallon itselleen, mikä avasi joukkueelle mahdollisuuden lupaavaan vastahyökkäykseen.

Palloliiton erotuomariasiantuntija Mattias Gestranius myöntää, että Reitala teki nopeassa tilanteessa kaksi tulkintavirhettä. Reitalan olisi ensinnäkin pitänyt viheltää peli poikki pallon osuttua häneen.

– Nykytulkinnan mukaan peliä olisi pitänyt jatkaa erotuomarinpallolla HJK:lle, koska pallo tulee kuitenkin heistä. Olen myös sitä mieltä, että koska siinä on syntymässä orastava lupaava hyökkäys, niin sillä kimpoamisella on ollut riittävä merkitys siihen tilanteeseen, että peli olisi ollut parempi katkaista heti ja jatkaa erotuomarin pallolla. Se oli mielestämme tulkintavirhe, Gestranius perustelee MTV Urheilulle.

Gestraniuksen mukaan myös Vetelin saama punainen kortti oli taklaukseen nähden liian kova tuomio.

– Meidän näkemyksemme on, että se täyttää piittaamattoman taklauksen merkit, mutta ei raa'an pelin merkkejä, jolloin oikea päätös olisi ollut varoitus eli keltainen kortti, Gestranius myöntää.

MTV Urheilun tietojen mukaan Ilves aikoo valittaa Vetelin saamasta punaisesta kortista ja vaatia kahden ottelun pelikiellon kumoamista. Ilves kohtaa seuraavassa kahdessa ottelussaan AC Oulun ja sarjakärki FC Interin.

Reitala ja Veikkausliigan erotuomaritoiminnasta vastaava Gestranius ovat ehtineet käydä tiistaiaamuna kohutilanteen jo perusteellisesti läpi. Yhteisen keskustelun aikana Gestranius ja Reitala pureutuivat siihen, miksi Reitala arvioi tilanteen väärin.

– Tulimme siihen lopputulokseen, että hän oli hyvin lähellä sitä tilannetta – varmaan liian lähellä. Hän nimenomaan luuli, että osuma tuli myös ylemmäs kuin alas kenkään. Hän siis piti osumakohtaa ylempänä kuin se todellisuudessa oli, Gestranius kertoo.

– Me lähdimme ratkaisemaan Oliverin kanssa sitä niin, että miten hän olisi liikkunut, jotta hän olisi saanut paremman kokonaiskuvan siinä tilanteessa.

Gestranius kertoo, että myös Reitala ymmärtää tulkinneensa tilanteet väärin.

– Me yritämme aina kehittää itseämme ja toisiamme. Kyllä hänellä oli samanlaisia ajatuksia näistä tilanteista, vaikka lähinnä keskustelimme siitä itse taklauksesta, Gestranius sanoo.

Ilveksen Joona Veteli kertoi tiistaina Aamulehdelle, että Reitala on pyytänyt tuomarivirhettään anteeksi.

– Keltainen kortti olisi ollut hänenkin mielestään oikea tuomio, mutta ei se anteeksipyyntö mitään auta, turpaan tuli, Veteli sanoi.

0–0-tilanteessa tullut Vetelin ulosajo osoittautui ottelun käännekohdaksi. HJK käytti miesylivoimansa tehokkaasti hyödykseen ja murjoi Ilveksen maalein 5–1.