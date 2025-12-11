Tapparan supertähtitason maalivahti Christian Heljanko iski HIFK:n Jere Somervuorta keskiviikkoiltana kilvellä ylävartaloon. Helsingin jäähallia kuohuttaneesta tilanteesta ei tuomittu rangaistusta. SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn kertoo MTV Urheilulle, miksi episodista jätettiin jäähyt jakamatta.
HIFK otti ja kumosi sarjakärki Tapparan keskiviikkoiltana Helsingin jäähallissa maalein 6–3. Yllätysvoitto varmistui valovoimaisen kolmannen erän turvin. HIFK nuiji viisi maalia ja piti kolme pistettä pääkaupungissa.
Reilut 7 000 silmäparia todisti kolmannen periodin puolivälin tienoilla kuohuttavaa tilannetta. HIFK:n nuori lupaus Jere Somervuori ajoi hyökkäystilanteen päätteeksi Tappara-maalille, jossa tamperelaisten moninkertainen SM-liigan paras maalivahti Christian Heljanko iski häntä kilpikädellä yläkroppaan. HIFK-penkki ja yleisö kävivät kuumana.
Voit katsoa tilanteen pääkuvan videolta.
Teosta ei tuomittu välittömästi rangaistusta. Ottelun tuomaristo meni tarkistamaan tilanteen videolta, mutta jäähyä ei tässäkään tilanteessa annettu.
SM-liigan tuomaripomo Jyri Rönn sanoo nyt MTV Urheilulle, että myös Somervuoren toiminta oli tilanteessa kyseenalaista. HIFK-peluri osuu maalille ajaessaan Heljankoa päähän. Rönn kertoo nähneensä tilanteesta kaikki mahdolliset kuvakulmat.