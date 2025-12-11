



Christian Heljangon kilvenisku raivostutti HIFK-leirin – SM-liigan tuomaripomo: "Teot olivat tasan" 1:27 Christian Heljangon raju kilvenisku ei johtanut jäähyyn Julkaistu 37 minuuttia sitten Jere Hultin jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Tapparan supertähtitason maalivahti Christian Heljanko iski HIFK:n Jere Somervuorta keskiviikkoiltana kilvellä ylävartaloon. Helsingin jäähallia kuohuttaneesta tilanteesta ei tuomittu rangaistusta. SM-liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn kertoo MTV Urheilulle, miksi episodista jätettiin jäähyt jakamatta. Lue myös: Jokereilta järkälemäinen hankinta SM-liigaan HIFK otti ja kumosi sarjakärki Tapparan keskiviikkoiltana Helsingin jäähallissa maalein 6–3. Yllätysvoitto varmistui valovoimaisen kolmannen erän turvin. HIFK nuiji viisi maalia ja piti kolme pistettä pääkaupungissa. Reilut 7 000 silmäparia todisti kolmannen periodin puolivälin tienoilla kuohuttavaa tilannetta. HIFK:n nuori lupaus Jere Somervuori ajoi hyökkäystilanteen päätteeksi Tappara-maalille, jossa tamperelaisten moninkertainen SM-liigan paras maalivahti Christian Heljanko iski häntä kilpikädellä yläkroppaan. HIFK-penkki ja yleisö kävivät kuumana. Voit katsoa tilanteen pääkuvan videolta. Teosta ei tuomittu välittömästi rangaistusta. Ottelun tuomaristo meni tarkistamaan tilanteen videolta, mutta jäähyä ei tässäkään tilanteessa annettu. SM-liigan tuomaripomo Jyri Rönn sanoo nyt MTV Urheilulle, että myös Somervuoren toiminta oli tilanteessa kyseenalaista. HIFK-peluri osuu maalille ajaessaan Heljankoa päähän. Rönn kertoo nähneensä tilanteesta kaikki mahdolliset kuvakulmat.





– Heljanko sulkee kiekon, jonka jälkeen HIFK:n Somervuori pyrkii paikalle, mutta kiekko on jo suljettu. Peli on tavallaan poikki, eikä maalivahtiin voi ottaa kontaktia.

– Kyseessä on kuitenkin kiekontavoittelutilanne, jonka yhteydessä Somervuori osuu osittain Heljankoa päähän. Kyllä, Heljanko lyö tai painaa kilvellä HIFK:n pelaajaa, mutta lyönti ei kohdistu päähän. Osumakohta on olkapää, Rönn selvittää.

Videotarkistelun kohteena oli Heljangon kilpilyönnin osumakohta.

–Jos osuma olisi kohdistunut päähän, olisi oikea tuomio ollut viisi minuuttia ja pelirangaistus, Rönn jatkaa.

Nykysääntöjen mukaan maalivahdin kilpilyönti ei ole automaattinen ulosajon paikka. Rönnin mukaan Heljanko jäi ilman jäähyä, koska myös Somervuori oli myöhässä.

– Sääntöhän sanoo, että tuomari voi tuomita ison tai pienen rangaistuksen tällaisessa tilanteessa. Iso rangaistus tulee kyseeseen, jos lyönti aiheuttaa todennäköisesti loukkaantumisen. Tässä ei ollut sellaisesta kyse.

Pidettiinkö Heljangon lyöntiä siis "inhimillisenä reaktiona" siihen, että Somervuori osuu häntä osittain päähän?

– Eihän mikään aikaisempi tapahtuma oikeuta seuraavaa. Ei sitä voi lieventävänä pitää, mutta tuomari tuomitsee tilanteen niin, että HIFK-pelaaja on myöhässä ja osuu liukuessaan muun muassa Heljangon päähän, kevyesti, mutta kuitenkin. Tuomari katsoi, ettei Heljangon teko ollut vaarallinen, kun se suuntautui olkapäähän.

– Tilanteesta ei tuomittu videolta edes kahden minuutin rangaistusta, koska siinä tapauksessa olisi voitu harkinnan mukaan tuomita myös Somervuorelle kaksi minuuttia maalivahdin estämisestä.

Oliko tuomariston ratkaisu mielestäsi oikea?

– Tuomari harkitsee tilanteet aina kentällä. Nämä eivät ole ikinä mustavalkoisia. Jos siitä olisi tuomittu kaksi minuuttia Heljangolle, niin olisin tukenut sitä ratkaisua. Ymmärrän kuitenkin nyt tehdyn päätöksen, koska HIFK-pelaaja on myöhässä. Nyt tuomari mietti asian niin, että teot olivat tasan ja sillä selvä.