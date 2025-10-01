Kokiko Sport karmean oikeusmurhan Vaasassa?
Se on kysymys, joka täytyy esittää keskiviikon Ilves-ottelun kuohuttavan käänteen myötä.
Illan vierasjoukkue Ilves siirtyi kolmannessa erässä johtoon rajun käänteen jäljiltä.
Ilves pelasi ylivoimaa, kun Sportin hyökkääjä Anton Stråka oli lähtemässä vastahyökkäykseen. Stråka kampitettiin jäähän, minkä jälkeen kiekko pelattiin Ilveksen kultakypärälle Matic Törökille. Tämä ei erehtynyt.
Kotiyleisö ja Sportin joukkue kävivät tämän jälkeen todella kuumana, sillä heidän mielestään Törökille, eli Stråkan kampittajalle, olisi pitänyt tuomita tilanteessa kampitusjäähy.
Video tilanteesta näkyy jutun yläreunasta.