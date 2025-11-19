Lokakuun alussa pelatussa Vaasan Sportin ja Tampereen Ilveksen välisessä SM-liigakamppailussa nähtiin sikäli syyskauden merkittävin tuomarivirhe, että se ratkaisi lopulta kyseisen ottelun.
Uusi Videotarkistus-ohjelma katsottavissa nyt MTV Katsomossa.
MTV Katsomon uudessa Videotarkistus-ohjelmassa kiekkoasiantuntija Sebastian Waheeb ja Liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn puivat SM-liigan puhuttavimpia tuomariratkaisuja ja avaavat niiden taustoja.
Ensimmäisessä jaksossa Waheeb nostaa esiin kauden näkyvimmän tuomarivirheen, jota seuraa Ilveksen tähtihyökkääjä Matic Törökin ottelun voittomaaliksi jäänyt 1–0-osuma pelin kolmannessa erässä.
Törökin maalia ei olisi pitänyt hyväksyä, sillä vain hetki ennen hänen osumaansa slovenialainen syyllistyy sääntöjen vastaiseen jalkakampitukseen. Ilves voitti Sportin lopulta 2–0, kun Luke Henman iski myöhemmin päätöserässä tyhjään maaliin.