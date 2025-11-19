Juuri nyt Avaa

Törökin maalia ei olisi pitänyt hyväksyä, sillä vain hetki ennen hänen osumaansa slovenialainen syyllistyy sääntöjen vastaiseen jalkakampitukseen. Ilves voitti Sportin lopulta 2–0, kun Luke Henman iski myöhemmin päätöserässä tyhjään maaliin.

MTV Katsomon uudessa Videotarkistus-ohjelmassa kiekkoasiantuntija Sebastian Waheeb ja Liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn puivat SM-liigan puhuttavimpia tuomariratkaisuja ja avaavat niiden taustoja.

Uusi Videotarkistus-ohjelma katsottavissa nyt MTV Katsomossa.

Lokakuun alussa pelatussa Vaasan Sportin ja Tampereen Ilveksen välisessä SM-liigakamppailussa nähtiin sikäli syyskauden merkittävin tuomarivirhe, että se ratkaisi lopulta kyseisen ottelun.

Tässä oli SM-liigakauden ratkaisevin tuomarivirhe – "Todella harmittavaa"

– Tämä on todella harmittavaa sen takia, että tässä pelattiin nolla-nollaa pitkään. Meidän tuomarit eivät vain saa sightlinea siihen, että tässä tapahtuu jalkakamppi, Rönn toteaa.