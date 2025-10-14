SM-liigaan täksi kaudeksi palannut Miikka Salomäki avaa syitä yllättävän seuravalintansa taustalla.

SaiPa julkaisi heinäkuussa kovan pelaajauutisen, kun se ilmoitti tehneensä yksivuotisen sopimuksen SM-liigaan monien vuosien tauon jälkeen palaavan Salomäen kanssa.

Salomäki teki ensimmäiset luistinpiirtonsa SM-liigajäille Kärpät-paidassa ja kaudella 2021-22 Salomäki piipahti HIFK:ssa.

Kausina 2014-21 Salomäki viiletti Pohjois-Amerikassa, kaudella 2021-22 – ennen HIFK-stinttiään – Salomäki pelasi SHL:ssä, kaudet 2022-24 sujuivat Sveitsissä ja kausi 2024-25 meni Tshekin pääsarjassa.

Kun Salomäki valitsikin Suomeen palatessaan SaiPan, tuli se monelle valtavana yllätyksenä.

– Vähän pohdin, että joko se olisi aika palata Suomeen. Hapa (SaiPan urheilujohtaja Harri Aho) soitti ja aloin pohdiskelemaan. Tulin siihen lopputulokseen, että nyt olisi hyvä hetki palata ja tulla nimenomaan Lappeenrantaan, Salomäki perustelee.

– Olin seurannut tietenkin, että SaiPan viime kausi meni hyvin. Täällä on hyvä buumi ja pelitapa on semmoinen, joka voisi sopia mulle. Raipenkin (Raimo Helminen) alaisuudessa olen pikkuisen pelannut junnumaajoukkueessa. Kun sitä pohti, se kuulosti hyvältä. Ei siinä mitään sen ihmeellisempää, Salomäki jatkaa.

Helminen valmensi Salomäkeä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa kaudella 2011-12. Entisen pelaajalegenda valmennusote on ollut Salomäelle mieleinen.

– Kyllä mä tykkään. Tosi vaativa valmentaja, mutta myös tosi rento tyyppi. Ei ole mitään turhaa. Ei tarvitse olla vaativa muuta kuin niissä oikeissa jutuissa. Huomaa pelitaustan, eli ymmärtää, mitä se touhu on pelaajan näkövinkkelistä, Salomäki kuvailee.

Salomäki on uransa aikana profiloitunut pitkälti kahden suunnan voimahyökkääjäksi. Varsinkin Pohjois-Amerikassa työteliäs hyökkääjä pelasi alemmissa ketjuissa.

SaiPassa Salomäki haluaa kantaa myös tulosvastuuta. Alkukaudella Salomäki on tehnyt 13 ottelussa kahdeksan (1+7) tehopistettä.

– Koen, että vahvuudet on myös hyökkäyspelissä olemassa. Tietenkään se ei saa yhtään olla pois puolustuksesta. Tavoite on pelata hyvää peliä molempiin suuntiin, Salomäki sanoo.