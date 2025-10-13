Raimo Helmisen SaiPa painelee kuuden ottelun voittoputkessa. Joukkueen identiteetti on poikkeuksellisen vahva, paaluttaa MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi.

– SaiPa is back! Kivi kajauttaa.

Viime kevään sensaatiohopeajoukkue avasi kiekkokauden hieman yskähdellen. Seitsemästä ensimmäisestä pelistä irtosi vain kolme voittoa.

Nyt SaiPa on korjannut kurssinsa ja liitää kuuden ottelun voittoletkussa. Matkan varrella ovat kaatuneet HPK ja Sport kahdesti, sekä kertaalleen Pelicans ja Kärpät.

Helmisen joukkueen pelaaminen perustuu tälläkin kaudella työntekoon. Vaikka eturivistä lähti iso kasa kärkinimiä, on SaiPa onnistunut pitämään tyylistään kiinni.

– Pelityyli on sellainen, että on mahtavaa nähdä se identiteetti. SaiPa luistelee eniten koko liigassa. Siltä se peli näyttääkin.

Kivi on ällistynyt Raimo Helmisen valmennustyön tuloksista. SaiPa on tällä haavaa sarjassa kolmantena.

– Tässä on hienointa se, että luotto tyyliin ja pelitapaan on näin voimakas.

Myös Ässät ansaitsee kehuja. Erittäin väkevän alkusyksyn pelannut porilaisremmi on sarjakärjessä. Patapaidat ovat voittaneet kahdeksan kauden 11 ottelustaan.

Paljon on tiivistynyt tolppien väliin. Moni ajatteli, ettei supertähti Niklas Rubinia voida korvata mitenkään, kun ruotsalainen karkasi Kärppiin.

Toisin näyttäisi käyneen. Tshekkiläinen Jan Bednar on tullut ryminällä Liigaan. Bednar on pelannut yhdeksän ottelua ja torjunut 92,48-prosenttisesti. Bednar on edistyneiden tilastojen mukaan pelastanut lähes seitsemän varmaa maalia. Se on toiseksi eniten maanmies Patrik Bartosakin jälkeen.

Etenkin viikonlopun tuplapelit Tapparaa vastaan olivat valtava onnistuminen Ässät-vahdilta.

– Vielä se, että mihin paineisiin hän tuli. Maalivahtivalmentaja Jaakko Rosendahl löytää siellä kyllä sen henkisen viilauksen. Bednar oli kyllä ihan kentän kunkku Tapparaa vastaan, Kivi kuittaa.