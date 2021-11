HIFK:n uusi avainlenkki sai kutsun kivikovaan Leijonien ryhmään – ilmoittaa päättäväisesti: "Haluan olla SM-liigan paras puolustaja"

HIFK:n uusi kantava voima on isolle yleisölle vielä tuntemattomampi nimi. Osasyy tälle on se, että hän valitsi nuorempana poikkeavan urapolun.

Kotkansalo lähti Bluesin A-junioreista Pohjois-Amerikkaan, USHL-sarjaan. Sen jälkeen hän opiskeli ja kiekkoili kolmen kauden ajan Bostonin yliopistossa.

Viime kesänä hän palasi Suomeen. Seuraksi tuli Ässät, missä Kotkansalo väläytteli jo osaamistaan.

– Tarkkailimme häntä jo viime vuonna, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kertoo.

Kotkansalon potentiaalista saatiin viitteitä Ässissä. Keväällä hän otti askeleen eteenpäin, hypätessään suurseuran HIFK:hon leiriin.

Kotkansalo ei ollut tuntematon tapaus IFK:n johdolle. Seuran urheilujohtajan Tobias Salmelaisen mukaan hän ja päävalmentaja Ville Peltonen ovat tunteneet Kotkansalon jo junioriajoista lähtien.

– Tiesimme hänen luonteensa ja halunsa mennä pelaajana eteenpäin. Näimme hänen pelissään asioita, missä meidän valmennuksemme pystyy auttamaan häntä. Yksi iso tavoite oli kehittää häntä kohti EHT-tasoa ja viedä häntä sitä kautta kohti Pohjois-Amerikkaa, Tobias Salmelainen sanoo MTV Urheilulle Kotkansalosta.

Valokeilaan

Kotkansalon iso läpimurto lähti vireille alkusyksystä, runkosarjan ensimmäisillä kierroksilla. Kotkansalo otti valtavaa roolia, kun HIFK:n viime kauden ykköspakki Joonas Lyytinen loukkaantui. Hän ampui isoja maaleja ja kannatteli muuten sakannutta HIFK:n ylivoimaa.

– Yliopistossa meni kolme kalenterivuotta ilman maaleja. Kyllä sen välillä suo, että niitä tulee. Mutta olihan se yllätys, kun niitä osumia alkoi tulla, Kotkansalo myöntää.

HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen on tervehtynyt ilolla sitä, miten punapetojen kesän hankinnan tarina on alkanut isolla kirkolla.

– Hänellä on kova draivi päällä. Se on juuri sitä, mihin yritämme rakentaa tämän koko joukkueen tekemisen. Se on myös hyvä, että moni yksilö on jo tässä vaiheessa mennyt eteenpäin, Peltonen toteaa tyytyväisenä.

Leijonien tarkkailu jatkui syksyn aikana. Väkevät otteet eivät jääneet huomioitta. Kotkansalo sai kutsun Karjala-turnaukseen, Suomen nimekkääseen nippuun.

– Olimme Kuopiossa hotellissa, kun Jukka (Jalonen) soitteli. Olin toki kuullut huhuja, että kutsu voisi olla mahdollinen, mutta en halunnut uskoa ennen kuin se tulee toteen. Todella siistiä. A-maajoukkueeseen pääsy on ollut aina iso unelma, Kotkansalo fiilistelee MTV Urheilulle.

Hänen lisäkseen Leijonien puolustuksesta löytyvät sellaiset nimet kuin Sami Vatanen, Mikko Lehtonen, Atte Ohtamaa ja Petteri Lindbohm.

– Siellä on todella paljon sellaisia puolustajia, joista yritän ottaa mallia. On Vatasta, Ohtamaata, monia, jotka ovat pelanneet useissa MM-kisoissa. Nyt pääsee pelaamaan hyviä pelaajia vastaan, mutta samalla yritän ottaa oppia myös omilta joukkuekavereilta. Siihen tarjoutuu upea sauma, Kotkansalo hehkuttaa.

22-vuotias puolustaja oli jo viime kaudella tutkan alla. Porin Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin kun kuuluu myös Leijonien valmennusjohtoon.

– Hän kertoi, että mua tarkkaillaan. Että ”hommia vain”. En sano, että olisin viime vuonna kutsua ansainnut. Nyt koen ansaitsevani. Hyvä näin, että työnteon ja pelisuoritusten kautta se kutsu tuli, Kotkansalo miettii.

Tavoite: SM-liigan paras puolustaja

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen teki samoja huomioita kuin moni liigaseuraaja. Kotkansalo vakuutti kauden alussa väkevillä, mutta myös kypsillä otteillaan.

– Hän on mennyt eteenpäin IFK:ssa Peltosen valmennuksessa. Hänen pelinsä on entistä monipuolisempaa ja hän on saanut lisää varmuutta, Jukka Jalonen analysoi.

Kotkansalo allekirjoittaa kehitysaskeleet. Niistä hän jakaa isoa kunniaa HIFK:n apuvalmentajalle Cory Murphylle, joka tekee puolustajien kanssa yhteistyötä. 43-vuotias Murphy on entinen huippuluokan pakki.

– Täällä valmennusjohto on auttanut ihan hirveästi. Ollaan niin samalla aaltopituudella vanhojen pelaajien kanssa. Murphylläkään ei ole kauaa siitä, kun hän lopetti. Hänellä on tuoreessa muistissa vielä kaikki kuviot. Sieltä tulee koko ajan pieniä asioita, joita on hyvä ottaa huomioon, Kotkansalo kuvailee, jatkaen:

– On puhuttu siitä, että ei mun tarvitse pelata kuin peruspeliä ja antaa sen kasvaa. Olen hankkinut varmuutta. Sitä vain lisää vuosien saatossa.

Kotkansalon pohjat ovat kunnossa. Häneltä löytyy kokoa (190 senttiä), peliälyä, kiekollista osaamista ja Jalosen mainitsemaa varmuutta.

Isoimmat kehityskohteet liittyvät liikkeeseen. Kotkansalon ensimmäiset potkut ovat keskinkertaisia, eivät häikäiseviä. Pohjois-Amerikkaa varten hän tarvitsee annoksen sähäkkyyttä.

– Kyllähän hänellä on vielä monella osa-alueella tekemistä, mutta hän on hyvin saanut jokaiselle päivälle merkityksen, kun puhutaan itsensä kehittämisestä. Hänen pitää saada hyvän ja paremman päivän eroa kapeammaksi, HIFK-luotsi Peltonen kuvailee.

Kotkansalo itse viittaa kokonaisvaltaisuuteen. Pakettiin.

– Haluan olla SM-liigan paras puolustaja, hän ilmoittaa.

– Ei tarvitse olla pisteissä, vaan kokonaisvaltaisesti. Se on tavoite. Katsotaan sen jälkeen, että missä seuraava osoite on.

Mikä mies?

Tavoite on selvä. NHL.

Mutta kaikki aikanaan.

– Haluan kasvaa täällä niin, että kun sinne menee, niin taistelen silloin pelipaikasta. Ettei vain mene AHL:ään toivomaan, että sitä tulisi. Niin, että on ihan oikea mahdollisuus päästä pelaamaan ylhäällä, Kotkansalo linjaa.

Sitä varten Kotkansalo haluaa olla taho, jota ”pelätään”.

– Niin sen pitääkin olla, jos täältä haluaa lähteä johonkin. Ainakin niin, että mua vastaan on helvetin vaikea pelata. Sitten voi miettiä, että minne seuraavaksi.

Kotkansalo oli nuorempana mukana Suomen alle 18-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden MM-joukkueissa. Hän jäi kuitenkin pienempään valoon, isojen nimien loistaessa.

Hänen kanssaan samoihin aikoihin Nuorten Leijonien takalinjoilla viilettivät sellaiset nimet kuin Miro Heiskanen, Henri Jokiharju, Olli Juolevi, Urho Vaakanainen ja Juuso Välimäki.

– Olen koko loppuelämäni ajan tyytyväinen siihen, että pääsin siihen joukkueeseen mukaan. Pidän sitä todella kovana saavutuksena, Kotkansalo sanoo jälkikäteen.

Kyseisestä turnauksesta ei ole montaa vuotta. Se kertoo siitä, että vaikka Kotkansalo antaa itsestään hyvin kypsän vaikutelman pelaajana, on hän yhä nuori kaveri.