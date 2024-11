Huippuvahti yllätti – merkittävä tunnustus Raimo Helmisen SaiPan jättämisestä: "Tyhmäkin näkee"

– Salminen on luonut itse tärkeimpänä pelaajana syksyn SaiPa-sensaation. Sitten valitsee Suomessa toisen seuran ja vielä JYPin, Kivi puuskahti.

On aika antaa edelliset kaksi kautta Pohjois-Amerikassa (AHL ja ECHL) torjuneen Salmisen itsensä kertoa, miksi.

– Juttelimme agenttien kanssa, eikä oikeastaan missään ollut paikkoja vapaana. JYP puolestaan tuli aika aikaisessa vaiheessa jo keskusteluihin mukaan. Aika kauan sitä pohdittiin kaikilta kannoilta. Näimme, että tässä on hyvä juttu menossa.

"Laittaa ihmisiä miettimään, miksi"

– Ei se tietenkään helppo päätös ollut. Kyllä tyhmäkin näkee, että tuo on riski. Se laittaa ihmisiä miettimään, miksi. Kyllä minä sen tietenkin ymmärrän, mutta minä luotan tähän hommaan ja itseeni. Joku ei ehkä tätä riskiä ottaisi, mutta minä pystyn sen ottamaan.

– Pääsen auttamaan JYPiä. Onhan heillä hyvä joukkue. On ollut paljon loukkaantumisia ja puolustuksen kanssa ongelmia.

Salminen luonnehtii, että JYPillä on hyökkäyspäähän taitoa, mutta juurikin "puolustuksesta ja oman pään pelaamisesta on jäänyt kiinni, ja siihen tarvitsisi muutosta".

– Toivon, että siihen pystyy itsekin auttamaan, ja sehän minun hommani on.

– On täysi luotto siihen, että tästä lähdetään ylöspäin.

Rankat kaudet Pohjois-Amerikassa

Mikko Lieri / All Over Press

Mikko Lieri / All Over Press

JYPin maalilla alkukaudella vastuuta ovat jakaneet Latvian maajoukkuevahti Eriks Vitols ja Veini Vehviläinen , mutta toiselle heistä on tällä haavaa lähtö tulossa. Salminen kertoo, ettei hänelle ole varsinaisesti luvattu mitään, mutta hän näkee sauman päästä pelaamaan JYPin ykkösmaalivahtina paljon.

– Viimeiset Pohjois-Amerikan vuodet olivat henkisesti aika rankkoja. Siellä kamppailu paikoista on tosi kovaa. Aika usein jää yksin omien ajatusten kanssa. Meillä oli kyllä paljon suomalaisia jengissä, niin se auttoi paljon, mutta homma on aika raakaa, sellaista graindaamista.

– He eivät välttämättä ole samanlaisia sinulle kuin he ovat omille ukoilleen. Sieltä ei aina tullut sellaista apua, jota olisi kaivannut.

– Nyt kun pääsi takaisin tänne koti-Suomeen, on ollut aika kivaa ja osittain helppoakin olla täällä. Kaikki on lähellä perhettä myöten. Ei ole nyt pakottavaa tarvetta saman tien sinne (Pohjois-Amerikkaan) lähteä, mutta se on tietenkin tavoite. Se tulee sitten, kun sen aika koittaa.