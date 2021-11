Kokeneen Risto Dufvan joukkue voitti kahdeksan 11 ensimmäisestä SM-liiga-ottelustaan ja keikkui sarjan kärkipaikoilla. Oireita huonommasti alkoi näkyä, kun joukkue koki kauden ensimmäiset peräkkäiset tappionsa HPK:lle ja KooKoolle, mutta kurssi kääntyi jatkoaikavoitolla Lappeenrannassa.

Alkukauden näytöillään Dufva ansaitsi itselleen jatkosopimuksen, josta MTV Urheilu uutisoi 19. lokakuuta.

Sport kaatoi vielä 1–0-jatkoaikavoitolla umpisurkean Ässät, mutta seuraavista yhdeksästä ottelustaan vaasalaiset ovat kaapineet vain kaksi voittoa.

Mitä tapahtui?

MTV Urheilun asiantuntijalla Petteri Sihvosella on oma näkemyksensä asiaan. Sihvosen sormi osoittaa Risto Dufvaan.

– Dufvalla tapaa käydä näin, että kun hän saa oman sopimuksensa ja jatkonsa selväksi, eletään suden hetkiä. Tiedot kertovat vähän, että vaikkapa maajoukkuetauolla ei olla harjoiteltu kunnolla, vaan enemmän levätty. Nyt se joukkue näyttää kankealle, samalle kuin viime kaudella, Sihvonen lataa MTV:n Liigaviikko-ohjelmassa.

Mitä Sportin pelissä sitten on tapahtunut alkukauden nousukiidon jälkeen? Antaa Sihvosen kertoa.

– Pelin rakenteet eivät ole romahtaneet, vaan yksinkertaisesti joukkue, mikä kauden alusta – konkaripelaajatkin – kykeni liikkumaan todella hyvin, se on nyt hävinnyt. Se oli koko viime kauden ongelma, että se näytti dieselille koko Dufvan porukka, eikä menestystä tullutkaan.

Sihvosen näkemyksen mukaan Vaasassa harjoittelu on ollut puutteellista, eikä luistin siksi liiku.

– Se on fakta, että kun Sport tuli takaisin maajoukkuetauolta (tappioita tuli) – oli heille tullut tappioita ennen sitäkin – mutta näen sen vääränlaisena fysiikan harjoittelemisena.

Sportin tappiokierteen mukana myös johtavat pelaajat ovat vaipuneet synkkyyteen. Alkukaudesta tehoillut hyökkääjä Olavi Vauhkonen on kerännyt 16. lokakuuta pelatun SaiPa–Sport-ottelun kahden syöttöpisteen jälkeen tehot 1+0. Synkkä on koko joukkueen saldokin. Viiteen viimeiseen otteluunsa Sport on tehnyt yhden maalin.

– Katsoin Vauhkosta (19. marraskuuta) HPK:ta vastaan. Hän ei vain kerkeä tilanteisiin. Se peliotteen menettämisen tunne näkyy siinä kohtaa, kun alkaa tulla maalinteko- ja syöttöpaikkoja harvemmin. Kun peruspeli ei ole kulkenut, häviää se itseluottamus. Näin näyttäisi lähes kaikki romahtaneen, Sihvonen sanoo.

"Hankala tilanne"

Sportin urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä myöntää tilanteen olevan vaasalaisittain hankala. Sarjataulukko ja ottelutilastot eivät valehtele.

– Aloitettiin hyvin, kaikki oli kohdillaan. Sitten alkoi haasteita kertyä ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Tällaista tämä välillä on, ei auta surkutella. Aikomus on kääntää tämä hyväksi.

Jämsän mukaan ongelmat alkoivat kasautua ennen maajoukkuetaukoa, kun moni joukkueen pelaaja sairasti flunssaa. Kun samanaikaisesti etenkin puolustajaosastolle alkoi kasaantua loukkaantumisia, oli keitos valmis.

– Enemmän ja vähemmän oli miestä sivussa. Pyrimme löytämään nopealla aikataululla lääkkeitä, mutta se ottaa aikansa, kun tulee uusia miehiä, että hommaa saadaan balanssiin. Kun homma lähtee huonoon suuntaan, on sitä vaikea pysäyttää. On yritetty keinoja ja konsteja, eivätkä ne tähän lopu.

Sportin hirvittävää viime otteluiden maalisaldoa Jämsä kommentoi rauhallisesti, vaikka myöntääkin sen surkeuden.

– Olemme minusta pelanneet silti hyvin, on ollut tarvittava määrä paikkoja. Normitilanteessa olisimme tehneet useammankin. Nyt on vain jotenkin ne kiertäneet, ja on jouduttu kurimukseen, että ei ole tullut maaleja.

Pieleen menneeseen harjoitteluun tai maajoukkuetauon velttoiluun Jämsä ei usko.

– Varmasti sillon, kun peli ei kulje ja itseluottamus on alhaalla, sillon joukkue näyttää siltä, miltä näyttää. Hommia on paiskottu niin kuin pitää. Totta kai välillä on palauteltu, se kuuluu olennaisena osana tähän.

Risto Dufvan jatkosopimus tuli julki 20. lokakuuta, sen jälkeen joukkueen alamäki alkoi. Näetkö yhteyttä näillä asioilla?

– En näe mitään yhteyttä. Avoimesti olemme puhuneet asioista ja pelaajien kanssa on neuvoteltu. Ei todellakaan ole mitään merkkejä. Ne ovat muut syyt, mitkä tähän ovat johtaneet.

Mikä Dufvan asema seurassa on?

– Emme ole asiasta mitään keskustelleet. Yhdessä koko toimisto ja joukkueen johto tehdään hommia ja yritetään tämä asia kääntää.