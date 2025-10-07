Käynnissä olevalla kaudella Ilveksen suuri ulkomaalaispelaajien määrä on noussut keskustelunaiheeksi SM-liigassa.

Ilveksen tämän kauden joukkueessa pelaa vakiroolissa peräti 12 ulkomaalaispelaajaa. Tarkkaan harkittu pelaajapolitiikka on jakanut mielipiteitä Ilves-yhteisön keskuudessa.

Osa faneista on tyytyväisiä siihen, että joukkueessa viilettää laadukkaita pelaajia – kansallisuudesta huolimatta. Osa puolestaan haluaisi nähdä Ilves-paidassa enemmän suomalaisia ja Ilves-kasvatteja.

– Kyllä se määrä on tietenkin aika iso. Täytyy myöntää. Kun omasta juniorimyllystä ei tule tarpeeksi tasokkaita liigapelaajia. Tällä hetkellä nuoria on kaksi, joita täytyisi ihan oikeasti peluuttaa, että saisivat peliaikaa ylhäällä, Ilves-legenda Jukka Tammi sanoo Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.

Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela suhtautuu asiaan tyynesti. Joukkueen suuren ulkomaalaismäärän taustalla on yksinkertainen syy.

– Kyse on aina kokonaisuudesta. Jokaisella seuralla on pelaajabudjetti, jonka kautta toimitaan. Kyse on puhtaasti siitä, että rekrytointibisneksessä olemme kokeneet, että meillä on sitä kautta ollut mahdollisuus saada parempi joukkue jalkeille, Koskela perustelee.

Koskelan mukaan ulkomaalaisten pelaajien määrä SM-liigassa ei ole vähenemässä, ellei sarjan joukkuemäärää kavenneta.

– Oikeastaan keskustelut ulkolaisten määrästä suhteessa suomalaisten määrään on minun mielestäni tietyllä tapaa niin kauan arvottomia, kunnes pelaajabudjetit ilmoitetaan oikein ja samalla tavalla laskettuna. Niin kauan kuin SM-liigassa on 16 joukkuetta, en usko mitenkään, että ulkolaisten määrä tulee vähenemään, Koskela sanoo.

Käynnissä olevan alkukauden aikana Ilveksen riveissä on viilettänyt vain kourallinen seuran omista junioriputkesta nousseita pelaajia. Moni Ilves-taustainen pelaaja on viime vuosina valinnut Tampereella sen kaupungin toisen suurseuran Tapparan.

Hyvänä esimerkkinä on sarjan eliittipuolustajien joukkoon viime kaudella noussut Ilves-kasvatti Jesper Mattila, joka siirtyi täksi kaudeksi KalPasta Tapparaan. Ilves ei edes yrittänyt saada omaa kasvattiaan riveihinsä.

– On täysin totta, ettemme tarjonneet hänelle sopimusta. Kyllä me tiedetään suurin piirtein, missä kärkipelaajien palkat menevät. On ihan turhaa ajanhukkaa tarjota väkisin sopimusta, jos molemmat osapuolet tietävät, ettei se tule menemään maaliin, Koskela kertoo.

Hockey Night Maanantai -ohjelmassa pureuduttiin Ilveksen poikkeukselliseen pelaajapolitiikkaan. Katso ohjelman insertti kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.