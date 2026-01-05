SM-liigaseura TPS vahvistaa puolustustaan.

Ruotsalainen Alexis Binner siirtyy loppukaudeksi Turun Palloseuraan. 191-senttinen ja 95-kiloinen puolustaja on pelannut tällä ja viime sesongilla Ranskan pääsarjan Grenoblessa. Syyskauden aikana Binner teki 23 otteluun 25 pistettä. Viime kaudella hän paukutteli 43 otteluun 44 pistettä ja voitti Grenoblen paidassa mestaruuden.

27-vuotias kiekkoilja on pelannut viime vuosina myös Tanskassa ja Puolassa. Kotimaassaan Ruotsissa hän on esiintynyt toiseksi korkeimmalla sarjatasolla eli Allsvenskanissa. Myös kolmostasolta eli HockeyEttanista löytyy kokemusta.

TPS kertoo tiedotteessaan, että puolustaja Niklas Nilssonin vuokrasopimus on päättymässä 10. tammikuuta. Binnerin sisääntulon myötä turkulaisseuran puolustus on nyt valmis.

– Näemme, että Alexisilla on vahvuuksia, jotka voivat tukea joukkuetta. Puolustuksen osalta kokonaisuus on nyt valmis. Hyökkäyspään osalta seuraamme edelleen markkinatilannetta siirtorajan ollessa yhä avoinna, seuran urheilujohtaja Mika Suoraniemi kommentoi.

TPS on tällä haavaa SM-liigan sarjataulukossa sijalla 10.