Pelicansin alkukauden meno SM-liigassa on ollut surullista. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee lahtelaisilla olevan vain vähän, jos lainkaan eväitä nousuun.

Viime keväänä liigakarsinnoissa pelannut Pelicans on aloittanut SM-liiga-kauden surkeasti. Kuuden ottelun tappioputkeen ajautunut joukkue on ajautunut sukellusvenemäiseen luisuun ja on sarjataulukossa sijalle 14. Karri Kivi ei näe valoa lahtelaisten tunnelin päässä.

– Niillä on ehkä haastavin tilanne sarjassa, Kivi näkee.

– Pelicansilla ei ole tällä hetkellä oikein mitään. He ovat tehneet vähiten maaleja, kahta per peli, ja se että mistä Pelicans saisi lisää, että ne ohittelisi edellä olevia, siinä on ehkä isoin urakka edessä.

Kesken viime kauden Pelicansin päävalmentajaksi tullut Sami Kapanen ei ole saanut lahtelaisten peliä rullaamaan.Vesa Pöppönen / AOP

Pelicans aloitti kauden kahdella voitolla Kiekko-Espoosta ja HIFK:sta. Sitten kyyti on ollut kylmää Sami Kapasen valmentamalle ryhmälle. Kuusi tappiota maalierolla 10–24 on saldo, joka saa suut mutruun Lahdessa.

– On ollut niin tyhjiä ne pelit. Vähän vipelletään joka suuntaan, mutta ne oleellisest asiat, jotka lätkässä ratkaisevat, siellä ei ole kyllä tapahtumia.

Pelicansin takana sarjataulukossa ovat tällä erää vain suurseurat Kärpät ja Ilves. Kivi näkee lahtelaisten tilanteen huomattavasti tuota kaksikkoa vaikeampana.

– Se ero siinä on, että Ilveksellä ja Kärpillä on hyvät materiaalit. Siinä on parempi onnistumisen mahdollisuus, että sieltä lähdetään kipuamaan, Kivi niputtaa.

– Mistä helkutista Pelicans saa revittyä lisää, että rupeaa voittamaan? Se suunta on niin voimakkaasti alas. Ei ole häviöpeleissä ollut oikein lähelläkään.

Pelicans kohtaa seuraavaksi keskiviikkona Kärpät Oulussa.