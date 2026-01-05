SaiPa on kiinnittänyt latvialaisvahti Gustavs Grigalsin myös ensi kaudeksi. Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan.
Kuluvaksi kaudeksi Raimo Helmisen luotsaamaan seuraan siirtynyt kassari on torjunut 14 ottelua 88,2-prosenttisesti. Hän on hoidellut kakkosvahdin virkaa Kari Piiroisen aisaparina. Grigalsin sopimuksen myötä SaiPa jatkaa ensi kaudella samalla tandemilla.
– Gustavs on omilla otteillaan lunastanut paikkansa joukkueessa ja tekee arjessa hienoa työtä. Hienoa, että meillä on tässä vaiheessa tulevankin kauden maalivahtikaksikko kasassa, SaiPan urheilujohtaja Harri Aho kommentoi tiedotteessa.
28-vuotias Grigals on tuttu kävijä myös Latvian maajoukkueessa. Hän on torjunut tänä vuonna kaksi ottelua burgundipaidoissa.
SaiPa on tällä haavaa SM-liigassa sijalla kuusi.