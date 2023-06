Näin Liiga-pomo perustelee tuoretta kohupäätöstä MTV Urheilulle – "Meillä on kovat paineet"

Liiga perusteli tiedotteessaan päätöstä tahtotilalla rauhoittaa tilanne mahdollista sarjauudistusta varten. Ratkaisu on kuitenkin kova isku esimerkiksi Mestiksessä pelaavalle Kiekko-Espoolle, joka on aiemmin määrätietoisesti ilmoittanut hakevansa Liiga-lisenssiä kaudelle 2024–2025.

Tuoreen linjauksen myötä Liiga pysyy siis säpissä ainakin kevääseen 2025. MTV Urheilu tavoitti SM-liigan puheenjohtajan Heikki Hiltusen kommentoimaan päätöstä.

Heikki Hiltunen, miten tähän ratkaisuun päädyttiin?

– Jo viime syksynä ilmoitettiin, että silloin ei lisenssihakemuksia otettu vastaan. Samalla kerrottiin, että päättyneen aikana työstetään sarjajärjestelmää ja tulevaisuuden visiota siitä. Työtä on tehty sisäisesti ja ulkoisten asiantuntijoiden kanssa. Liigan osakkaat päättivät yhtiökokouksessa yksimielisesti, että jotta asiaa voidaan viedä eteenpäin, on tarpeen päivittää Liigan lisenssiehdot ja keskustella Liigan ja Jääkiekkoliiton välisestä sopimuksesta. Tämä työ on välttämätöntä tehdä.

Tiedotteessa puhutaan, että "lisenssiehdot vaativat tarkastelua". Mikä asia kaipaa niin suurta muutosta, että hakemusprosessi on iskettävä jäihin kauden 2024-2025 osalta?

– Lisenssivaatimukset koskevat kaikkia Liiga-seuroja, myös nykyisiä. Niitä on päivitetty viimeksi 10 vuotta sitten ja maailman on muuttunut. On tarkastettava, että ehdot ovat sellaisia, että Liigan osakkaat ovat mukana kehittymässä Liigan kanssa samaan suuntaan.

Mikä on viestinne Kiekko-Espoolle, joka on ilmoittanut halustaan hakea liigapaikkaa kaudelle 2024-2025?

– Olemme tavanneet Kiekko-Espoon kanssa. Olemme tietoisia heidän näkemyksestään. On hyvin ymmärrettävää, että varmasti harmittaa, että meidän puoleltamme tulee tämän tyyppinen ulostulo.

Kiekko-Espoo ilmoitti heti, että sen tavoitteena on pelata liigassa syksystä 2024 lähtien. Mitä vastaatte tähän?

– Meillä on hyvä keskusteluyhteys. Tulemme varmasti tapaamaan Kiekko-Espoon kanssa kesän aikana. Avoin dialogi varmasti jatkuu.

Miten on suomalaisen jääkiekon etu, että liigakiekon laajentuminen pääkaupunkiseudulla on nyt torpattu ainakin kahdeksi kaudeksi?

– En halua ottaa kantaa, että minne laajennutaan. Myös esimerkiksi Joensuu ja Rovaniemi ovat ilmaisseet kiinnostuksensa. SM-liigan kannalta on vastuullista, että tehdään järkevää, suunnitelmallista työtä. Pohjatyön on oltava hyvin tehty ja kestettävä läpinäkyvyyttä.

Päätös on aiheuttanut paljon kritiikkiä jääkiekkopiireissä. Mitä ajattelette tästä?

– SM-liigaa seuraa suuri osa suomalaisista. Jokaisella on totta kai oma näkemys ja mielipide, jota arvostamme. Meidän on kuitenkin varmistettava osakkaiden kanssa Liigan kehittyminen eteenpäin. Päätökset näistä asioista tekee lopulta SM-liigan yhtiökokous. Harmittaa aina, kun tulee viivästyksiä, mutta näissä asioissa ei voi oikaista tai kiirehtiä. Näissä on pidettävä vastuu sarjan eteenpäin viemisestä ja suomalaisen huippukiekon kehittämisestä.

Onko Liigan tahtotila kuitenkin se, että urheilullinen nousu olisi jollakin aikataululla mahdollista?