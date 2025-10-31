Syvällä suossa tarpova HIFK kohtaa tänä iltana vieraskentällä Tapparan. Helsinkiläisjoukkueen Pitkävedon voittokerroin on poikkeuksellisen korkea, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara toteaa MTV Urheilulle.
Lokakuun loppu, SM-liigakauden alkumetrit. Nokia-areenassa kohtaavat kaksi kaukaloiden suurta: Tappara ja HIFK.
Palataan todellisuuteen. Viidentenä oleva Tappara on massiivinen suosikki illan otteluun. Sarjajumbo HIFK ei ole tehnyt lokakuussa maaliakaan vieraskentällä. Sen loukkaantumissuma on karmaiseva.
HIFK:n suoran vierasvoiton kerroin on Veikkauksen Pitkävedossa peräti 8,80. Pitkävedon Liiga-kertoimista vastaava seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara sanoo lukeman olevan poikkeuksellinen.
– Uskoisin, että HIFK:lla ei ole koskaan ollut isompaa kerrointa Pitkävedon historiassa. Erittäin poikkeuksellinen tilanne, Eirtovaara toteaa MTV Urheilulle.
Näin korkeita vieraskertoimia nähdään ylipäätään harvoin. Silloinkin lähes poikkeuksetta keväällä, kun sarjan jumbojoukkueet ovat ehtineet suorittaa pelaajamyyntejä. Nykyään vastaavia pelaajatyhjennyksiä ei pahemmin suoriteta, sillä karsinnat palasivat kalenteriin.
– Se on ihan totta. Silloin on ollut yli kympin kertoimiakin. Tällaiset ovat hyvin harvinaisia tässä vaiheessa kautta, Eirtovaara jatkaa.
HIFK on onnistunut voittamaan 18 ottelustaan vain viisi. Tällä hetkellä se on viiden ottelun tappioputkessa.