Seurapomolta kovaa ryöpytystä SM-liigan suuntaan: "Poimivat rusinat pullasta"

Lokakuussa SM-liiga kertoi karsintojen palaavan Mestiksen ja korkeimman sarjaportaan välille. Liiga-nousu on mahdollista, mikäli joukkue voittaa ensin Mestiksen mestaruuden ja sen jälkeen peittoaa SM-liigan viimeiseksi jääneen joukkueen karsintasarjassa. Tämän lisäksi on lunastettava liigaosake.

Kotimaan kiekkokartalle palannut Helsingin Jokerit täräytti eilen ilmaan yllättävän uutisen. Seura ei aio aiemmin kerrotusta poiketen pyrkiä Liigaan nykyehdoin kaudelle 2025–26. Syynä on liiganousun taloudellinen puoli. Liigaosakkeen hinnaksi on arvioitu Jokereille noin 3,8 miljoonaa euroa.

Mestis-seura Kooveen hallituksen puheenjohtaja Janne Virtanen pitää summaa kovana. Hänen mielestään Liigan taannoinen avaamispäätös on lähinnä nimellinen muutos.

– Kuulostaa melko hurjalta. Nyt kun tässä on käytyä keskustelua seurattu, niin täytyy todeta, että Mestiksessä katsottaessa Liiga ei auennut mihinkään, vaan isot asiat jäivät kokonaan nostamatta pöydälle, muun muassa tämä taloudellinen puoli, hän täräyttää.

Vuosina 2014–2016 Liigaan nousseet Sport, KooKoo ja Jukurit maksoivat osakkeesta aikanaan 1,8 miljoonaa euroa. Hinta on siis tänä päivänä käytännössä tuplaantunut. Virtasen mielestä peruste, jonka mukaan Liiga-paikka tuottaa sijoituksen takaisin, on epäuskottava.

– Jääkiekkoliiton ja Liigan välinen sopimus ei kestä nykymaailmassa päivänvaloa. Siellä on paljon asioita, joita pitäisi muuttaa. Jääkiekko on annettu Suomessa yksityiselle osakeyhtiölle. He poimivat rusinat pullasta. Tulee väkisinkin tunne, että Jääkiekkoliitto ei vie tätä asiaa, vaan Liiga vie tätä suomalaista kiekkoa haluamaansa suuntaan. Bisnes sanelee kaiken, mitä jääkiekossa tapahtuu.