SM-liiga ja Jääkiekkoliitto vääntävät pian merkittävistä asioista – "Sopimus uusiksi"

Maanantaina Jokerit ilmoitti, ettei se voi hakea nykyisillä ehdoilla Liigaan kaudesta 2025–26 alkaen. Ensi kaudeksi halukkuutensa liiganousijoiksi ovat ilmaisseet Kiekko-Espoo ja TUTO. Suurimmaksi ongelmaksi on kuitenkin noussut liigaosake, jonka hinnaksi SM-liiga on määritellyt TUTO:n kohdalla 3,6 miljoonaa ja Jokereiden kohdalla peräti 3,8 miljoonaa euroa.

Suomen Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Sami Kauhanen huomauttaa, ettei liitto voi vaikuttaa SM-liigan päätöksiin osakkeen hinnasta. Sen sijaan tulevasta sarjajärjestelmästä voidaan neuvotella. Liiton ja Liigan nykyinen, vuonna 2018 neuvoteltu yhteistyösopimus on umpeutumassa kuluvan kauden päätteeksi. Keskustelut uudesta sopimuksesta ovat käynnistymässä "pikapuolin"

– Sopimus on tehty sen ajan hetkeen, ja kuten julkisuudessakin on ollut esillä, sopimus tullaan neuvottelemaan uusiksi vastaamaan tätä uudistunutta tilannetta, Kauhanen kertoo MTV Urheilulle.

Mestis-seuroissa tyytymättömyyttä

Neuvotteluita varten osapuolet kokoavat aiemminkin sopimusneuvotteluista vastanneen huippujääkiekon neuvottelukunnan, jonka kokoonpano on Kauhasen mukaan vielä auki. Tavallisesti siinä istuvat sekä liigaseurojen että liiton edustajat, joilla on sekä urheilun että talouden osaamista.

Mestis-seuroja ja jääkiekkoväkeä laajemminkin on turhauttanut liiton ainakin ulospäin passiiviselta näyttänyt toiminta seurojen auttamiseksi. Liigaseuroilla on myös mandaattipaikat nuorten SM-sarjassa, mikä vaikuttaa Mestis-seurojen juniorityön mahdollisuuksiin.

– Meillä on olleet hyvät ja avoimet keskustelusuhteet koko ajan Liigan kanssa. Käymme ne keskustelut niissä foorumeissa emmekä julkisuudessa. Tämä on se tapa, jolla me toimimme, Kauhanen sanoo.