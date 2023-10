Uutta tietoa tulikuuman päätöksen suhteen – SM-liigan pomo puhuu MTV Urheilulle

SM-liiga pyörsi aiemman päätöksensä ja ilmoitti tänään keskiviikkona, että se ottaakin vastaan liigalisenssihakemuksia kaudelle 2024–25. SM-liiga oli ilmoittanut vielä kesäkuussa, ettei se aio ottaa lainkaan lisenssihakemuksia ensi kaudelle sarjan tulevaisuuden kehitystyön ollessa kesken.

Mestiksessä pelaava Kiekko-Espoo on jo tiukasti ilmoittanut tekevänsä liigalisenssihakemuksen tulevalle kaudelle, vaikka SM-liiga ei aiemman ilmoituksensa perusteella aikonut ottaa hakemuksia vastaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

MTV Urheilu esitti tuoreen käänteen jäljiltä kysymyksiä SM-liigan puheenjohtajalle Heikki Hiltuselle.

Liigan tämänpäiväistä ilmoitusta perustellaan sillä, että ollaan aikataulua edellä. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa, kun alkukesästä otettiin kuitenkin painokas aikalisä?

– Se tarkoittaa sitä, että meidän 2022 alkanut prosessi Liigan tulevaisuudesta on edennyt kevään jälkeen ripeää tahtia eteenpäin. Koemme olevamme siinä vaiheessa, että voimme yhtiökokouksen kanssa tehdä seuraavia päätöksiä, millä tavalla jatketaan yksityiskohtaisempaan suunnitteluun tulevien kuukausien aikana.

Miten paljon julkinen paine ja hype Mestiksessä Kiekko-Espoon ja Jokerien ympärillä on vaikuttanut ulostuloon, vai onko se vaikuttanut?

– Ensinnäkin on hienoa, että Mestiksessä tällä hetkellä kaksi pääkaupunkiseudun joukkuetta – Kiekko-Espoo ja Jokerit – nostavat samanlaista mielenkiintoa kuin (Ruotsin) Allsvenskanissa AIK ja Djurgården. Kyllähän pääkaupunkiseudulla pitää katsojia hallissa olla ja halli täynnä jääkiekossa. Se on hieno asia.

– Toki Liiga etenee tässä prosessissa. Meillä on siirtymävaihe menossa, todennäköisesti että millä tavalla tulevaisuudessa pelataan. Me teemme omaa työtämme, emmekä anna ulkopuolisten tekijöiden vaikuttaa siihen prosessiin. Mutta hienoa, että hype on päällä.

Tunnistaako Liiga yleisön ja kiekkokeskustelun kautta tulevan nousutahdon ja paineen siihen, että sarjamuotoa pitää muokata tai joukkueita lisätä?

– Jääkiekko on iso laji Suomessa ja kiinnostaa paljon, mikä on hieno asia. Liiga tekee kuitenkin omaa työtään ja pyrimme aina tekemään ratkaisuja, jotka ovat tasapuolisia ja tasa-arvoisia kaikkia kohtaan. Niin nykyisiä Liigan osakasseuroja kohtaan kuin potentiaalisia uusia hakijoita.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Siinä mielessä pyrimme tekemään tasa-arvoisia, hyviä ratkaisuja. Ne ovat monta kertaa erittäin vaikeita. Ne eivät synny viikossa tai kahdessa. Tässä pitää miettiä kaikki eri vaihtoehdot, ja meillä on sen jälkeen aika paljon neuvoteltavia asioita eri sidosryhmien kanssa. Askel kerrallaan, mutta eteenpäin.

Mitä ajattelet siitä, että Liigan osalta tilanne voi näyttäytyä siltä, että se taipuu julkisen paineen ja keskustelun alla tällaiseen ulostuloon? Onko tällä ollut vaikutusta?

– Meillä on voimassa oleva sopimus Suomen Jääkiekkoliiton ja Liigan välillä. Me kunnioitamme ja toteutamme sitä sopimusta. Siinä sanotaan, että tällä hetkellä karsintoja ei järjestetä, vaan edetään sen mallin mukaan, joka on tänäänkin julkaistu. Sitä prosessia me toteutamme päämäärätietoisesti.

Onko nykyisiltä liigaosakkailta tullut syksyn aikana painetta sarjan suuntaan, että konkretiaa tarvitaan luvattua aiemmin?

– Ei ole tullut sellaista painetta. Kaikki ovat olleet tietoisia.

– Yhdessä sovittiin keväällä aikataulu, millä tavalla edetään. Kesän ja alkusyksyn aikana on työstetty eteenpäin.

– Nyt ollaan siinä vaiheessa, että kun prosessi etenee ja alkaa yksityiskohtia tulla pöytään, tarvitsee myös miettiä niihin ratkaisuja. Siihen tarvitaan kaikkien osakkaiden mielipiteitä ja päätöksiä.

Kiekko-Espoo pitää huomenna torstaina oman tiedotustilaisuutensa, jossa seura avaa omia talouslukujaan ja mahdollisesti kommentoi lisenssihakemuksen jättämistä vielä tänä syksynä. Onko Liigan ulostulon ajoittuminen tähän päivään aiemmin pelkästään sattumaa?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Meillä on oman prosessimme mukainen aikataulu ja meillä on tosiaan ensi viikolla yhtiökokous. Meidän pitää jättää yhtiökokoukselle omat päätösehdotuksemme seitsemän päivää ennen yhtiökokousta.

– Tänään on viimeinen päivä jättää, niin oli hyvä päivä julkistaa ne asiat, mihin suuntaan ollaan menossa yhtiökokouksessa.

Hämeen Sanomien ja Sanoman mukaan Kiekko-Espoo on ollut Liiga-seuroihin ja Liigaan yhteydessä ja ilmoittanut, että mikäli tarkkaa kriteeristöä liigalisenssille ei tule, aikoo Kiekko-Espoo selvittää Kilpailu- ja kuluttajaviraston kautta, täyttyykö Liigan osalta kartellin tunnusmerkit. Miten kommentoit tätä?

– Tämänhetkinen malli, joka meillä on ollut käytössä useita vuosia siitä, kun viimeiset seurat ovat Liigaan tulleet. Vuonna 2018 olemme tehneet liiton kanssa yhteisen sopimuksen, millä tavalla Liigaan voi nousta ilman karsintoja. Siinä mallissa otetaan huomioon tietyt nousukriteerit, ja lisäksi osa niitä on Liigan lisenssiehdot. Se on kokonaisuus, jota tarkastellaan, ja mikäänhän tässä ei ole muuttunut.

– Halusimme tiedottaa, että otamme hakemuksia vastaan sen mallin mukaan myös tällä kaudella. Tämä koskee niin Liigan omia seuroja, tällä hetkellä pelaavia joukkueita, kuin mahdollisia kiinnostuneita joukkueita.

Pitääkö paikkansa, että Kiekko-Espoo on ilmoittanut käyttävänsä Kilpailu- ja kuluttajavirastoa apuna? Onko Liigalle näin kerrottu?

– Ei ole sellaista kommentoitu. Käymme Kiekko-Espoon ja Liigan kanssa asiat keskenämme läpi. Meillä on hyvä luottamus. Olemme pitäneet yhteyttä kesänkin aikana, esimerkiksi henkilökohtaisesti heidän puheenjohtajansa Ami Rubinsteinin kanssa. Meillä on hyvä vuorovaikutus, ja keskustelemme mieluummin ne asiat keskenämme, mitä keskusteltavaa meillä on, ja pidämme toisiamme ajan tasalla koko ajan.

Millaista dialogia olette Kiekko-Espoon kanssa käyneet jo pyörretyn alkukesän päätöksen jälkeen? Heillehän se päätös tuli heidän julkisessa lausunnossaan yllätyksenä, jopa jonkinlaisena sokkina.

– Totta kai sitä, että pyritään rakentavaa vuorovaikutusta rakentamaan kaikkien halukkaiden suuntaan. Olemme olleet avoimia koko tämä prosessin aika viime vuodesta lähtien.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Olemme olleet valmiina palvelemaan ja valmiina vastaamaan kysymyksiin sen kyvyn mukaan, joka meillä on käytössämme. Tällä hetkellä meillä on käytössämme ne nykyiset voimassa olevat ehdot.

– Toki kuuntelemme heitä ja heidän mielipiteitä, kuten kaikkia, ketkä tässä ympärillä mielipiteitä lausuvat. Tämä on normaalia vuorovaikutusta, ei siinä sen ihmeellisempää ole.

Kommentoit kesäkuussa, että Liiga ei ollut siinä vaiheessa nähnyt Kiekko-Espoolta vielä uskottavaa ehdotusta pääomasta. Kiekko-Espoo on kehittänyt toimintaansa aiempiin lisenssikriteereihin viitaten pitkäjänteisesti, mutta isot (397 000 euron) tappiot viime tilikaudella ovat tosiasia. Ne tulivat julki jokin aika sitten. Onko seura nyt esittänyt Liigan suuntaan talouden osalta uskottavaa pakettia?

– Jälleen kerran, niin kuin sanoin, meidän keskinäiset keskustelumme pidetään keskinäisinä. Niitä ei kannata julkisuudessa spekuloida.

Jos ja kun Kiekko-Espoo hakemuksen lokakuun loppuun mennessä jättää, milloin päätös heidän mahdollisesta Liiga-kelpoisuudesta on nuijalla lyöty?

– Se päätös tulee sillä tavalla, että ensin tulee hakemus sisään. Kun he sen jättävät, sen käsittely alkaa. Viimeistään päätös tulee varmaan Liigan runkosarjan loppuun mennessä.

– Se riippuu sitten siitä, miten valmis se hakemus on ja minkälaisia lisäselvityspyyntöjä mahdollisesti tarvitaan.

– Kun on uusi mahdollinen tulija Liigaan, on paljon asioita, joita joudutaan tarkastelemaan alusta alkaen. Se tietysti vaatii prosessilta aikaa. Sitten ne käydään läpi, ja kun aika on, päätöksen kanssa tullaan ulos.

Eli lähtökohtaisesti lisäselvityksineen on mahdollista, että Kiekko-Espoo tietää tämän kauden runkosarja päättyessä, mikä on heidän kohtalonsa ensi kauden osalta?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Totta kai se on tavoite. Meidän pitää prosessi saada päätökseen, kerta Liiga rupeaa tekemään kauden 24–25 sarjaohjelmaa. Meidän tarvitsee tietää, mitkä joukkueet Liigassa pelaavat, kuinka monta niitä on.

– Myös meillä pitää olla jo päätökset olemassa tulevaisuuden sarjamallista, minkälaisella mallilla tulevaisuudessa Liigaa pelataan, jos sitä muutetaan nykyisestä mallista.

Tämän päivän Liiga-uutinen koskee nimenomaan liigalisenssiasiaa, mutta missä taustatyö sarjamuodon mahdollisen muutoksen – esimerkiksi Liigan avaamisen – suhteen nyt menee? Onko Liigan avaaminen realistinen näkymä lähivuosina juuri nyt?

– Tällä hetkellä olemme siinä pisteessä, että niin kuin sanoin, työ on edennyt hyvin, ja olemme omasta mielestämme vähän edelläkin keväällä ajateltua aikataulua.

– Olemme siinä pisteessä, että jotta voimme jatkaa liigahallituksella, liigatoimiston työryhmällä ja Liigan toimitusjohtajien kanssa tulevaisuuden miettimistä, minkälaisia sarjamalleja olisi tarjolla, jos muutetaan.