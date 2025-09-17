Varsin vahvasti SM-liigakautensa aloittanut Tappara odottelee nyt uutisia teinitähdestään Oiva Keskisestä, josta tuotiin nyt uusi paljastus esiin.

Keskinen, 21, oli vielä harjoituskaudella Tapparan vahvuudessa, kunnes hän lähti NHL-seura Columbus Blue Jacketsin tulokaspelaajien leirille.

Keskinen antoi vahvoja näyttöjä Buffalossa järjestetyssä nuorten pelaajien turnauksessa, minkä jälkeen hän suuntasi Blue Jacketsin viralliselle harjoitusleirille.

The Athletic -sivusto toi Keskiseen liittyen uutta tietoa esiin.

– Hänen sopimuksessaan on pykälä, jonka myötä hän voi palata takaisin Suomeen, mikäli hän ei murtaudu välittömästi Blue Jacketsin NHL-miehistöön. Voi hyvinkin olla, että noin käy, mutta: jutellessaan The Athleticille Buffalossa Keskinen mainitsi, että hän harkitsee kuviota, missä hän liittyisi Blue Jacketsin AHL-seuran Clevelandin riveihin, mikäli Blue Jackets kokee, että hänet saatetaan nostaa NHL:n puolelle jossain vaiheessa kautta, The Athleticin toimittaja Aaron Portzline kirjoitti.

Blue Jackets varasi Keskisen kesän 2023 NHL-draftissa seitsemännellä kierroksella (#194). Keskinen väläytteli sen jälkeen osaamistaan SM-liigassa, kun hän takoi tulokaskaudellaan 54 runkosarjaottelussa tehot 7+20=27. Keskinen oli esillä myös silloisen kevään pudotuspeleissä (16 ottelua, 2+7=9), kun Tappara marssi mestariksi.

Keskinen takoi viime kaudella Tapparan nutussa 59 runkosarjaotteluun tehot 15+20=35. Hän pelasi kauden aikana myös ensimmäiset A-maaottelunsa.

Uusi NHL-kausi alkaa 7. lokakuuta. NHL-pelejä nähdään myös tulevalla sesongilla MTV Katsomossa ja MTV:n kanavilla.

Tappara sen sijaan jatkaa pelejään tänään Lappeenrannassa, kun se kohtaa SaiPan. Tappara on esillä myös perjantaina MTV3-kanavalla, kun se isännöi illan Hockey Night -ottelussa viime kevään mestaria KalPaa.