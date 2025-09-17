SM-liigaseura HIFK muisti keskiviikon Lukko-kotiottelun alla edesmennyttä ex-valmentajaansa ja entistä toimitusjohtajaansa Pentti Matikaista.
Matikainen menehtyi kesäkuun lopulla vakavaan sairauteen. Matikainen oli kuollessaan 74-vuotias.
Matikaisella todettiin viime vuoden helmikuussa aivolymfooma. Kertaalleen taltutettu syöpä uusiutui keväällä.
Matikainen valmensi SM-liigassa Kärppiä, HIFK:ta, HPK:ta ja Lukkoa. Hän toimi myös HIFK:n toimitusjohtajana 2000-luvun alussa.
IFK muisti Matikaista keskiviikon Lukko-ottelun alla, kun Helsingin jäähallin eli Nordiksen yleisö hiljentyi kunnioittamaan ikonista kiekkohahmoa.
Video hiljaisesta hetkestä näkyy jutun yläreunasta.
Illan ottelussa HIFK:ta on viety pahemman kerran. Ponthus Westerholm vei vieraat johtoon ajassa 4.13. Lisää tuli hetkeä myöhemmin, kun Nuutti Viitasalo painoi 0–2-maalin (aika 6.49).
Eikä siinä vielä kaikki. Lukko siirtyi jo 3–0-johtoon ajassa 7.40, kun Lenni Hämäläinen siivosi kiekon nuottaan. HIFK reagoi karmivaan alkuun, kun se vaihtoi Niko Hovisen pois tolppien välistä. Tilalle asteli Paavo Kohonen.
2:27Lenni Hämäläinen iskee Lukolle jo kolmannen maalin – HIFK vaihtaa veskaria