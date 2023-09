Sihvonen: Jääkiekkoyhteisön syytä hävetä uuden skandaalin jäljiltä – "Tuo on liikaa"

– Voisi sanoa, että se on sivuseikka, loukkaantuiko vai ei. Tällainen toiminta on silmitöntä ja ei-aikuista, Sihvonen toteaa.

Tapaus nousi mediassa esiin raketin lailla perjantaina, mutta ensin väärin perustein. Sittemmin Liiga on lausunnossaan avannut viestintävirheen , jonka johdosta Kuopiossa kenttäkuulutus kertoi Reunasen rangaistuksen syyksi rasistisen käytöksen. Myös Reunasen seura Lukko ehti tuomitsemaan sosiaalisessa mediassa rasistisen teon, jota ei tapahtunut. Lukko on sittemmin pahoitellut tapahtunutta Reunaselta .

– Tässä kohtaa pitäisi ymmärtää, mistä on kysymys. Siis siitä, että kaukalossa käytetään syrjivää, vanhanaikaista kieltä. Sitten koetaan se huokaus, että ei ollut rasismia. Suomessa me olemme jääkiekon piirissä uuden asian äärellä, ja hyvin monen ihmisen pitäisi sitä "pelikirjaansa" tässä asiassa päivittää, Sihvonen linjaa.

Henkinen ja verbaalinen taisto kaukalossa on Sihvosen mukaan edelleen oleellinen osa lajia, vaikka henkilöön menevää solvaamista ei enää tule sallia. Sanansäilää saa ja on syytä edelleen käyttää, urheilullisiin asioihin keskittyen.

– Se, mitä ennen on puhuttu, se oli ennen. Ei tuo ennenkään olisi ollut kevyttä, mutta nyt tuo on liikaa. Niiden jotka toisin ajattelevat, on syytä mennä itseensä. Tänä päivänä on syytä psyykata toisin.