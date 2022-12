SM-liiga kaipaa yhtä merkittävää liikettä – Petteri Sihvoselta raju ryöpytys HIFK:n suuntaan

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ja MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen käyvät läpi Liigan puheenaiheita väitteiden kautta.

1. SM-liigan kurinpito ei ole samalla sivulla sarjan urheilutoiminnan kanssa.

Sihvonen: Ehkä osin noin. Mutta tahdon pohtia juurisyytä. Kaikki alkoi mennä vihkoon kesällä, kun erotuomarijohto tapasi valmentajia ja urheilujohtoa. Siinä kokouksessa alettiin säätää tuomarilinjaa huonoin seurauksin. Jyri Rönnin johdolla haluttiin ensin luoda tilaa taitokiekolle, mutta sitten valmentajat ja urheilujohtajat toivoivat lisää mahdollisuuksia kamppailupelaamiseen. Koko syksy on oireiltu noiden yhdistelmää, joka on eräänlainen mahdottomuus. Sekaannuksen takia jäällä on alkanut tapahtua kaikenlaista. Siinä ovat myös sitten kurinpidon konseptit seonneet. En siis yksin syyttäisi kurinpitoa. Kurinpito oireilee vain sitä, että peli, pelaajat, valmentajat ja erotuomarit ovat hieman mukkelis makkelis sen suhteen, mikä tuomarilinjan ja sen toteutuksen pitäisi olla.

Savonen: Ymmärrän hyvin KalPan päävalmentajan Tommi Miettisen avautumisen siitä, etteivät pelaajat tiedä, mitä kaukalossa saa tehdä ja mitä ei. En kuitenkaan nostaisi kurinpitoa erilliseksi saarekkeeksi, vaan sekaannus koskee koko Liigaa. Jääkiekko on yksinkertaisten ihmisten yksinkertainen peli. Kyllä, päivitin vanhaa sanontaa tasa-arvon merkeissä. Liiga tarvitsee yksinkertaisuutta ja selkeyttä. Nyt päätöksissä ja isossa kuvassa on liikaa hämmennystä mukana.

2. SM-liigan johtoon on syytä palkata urheilujohtaja, joka huolehtii pelistä ja seurojen kilpailumahdollisuuksista. Toimitusjohtajalle voi jättää talouspuolen.

Sihvonen: Tuossa on hoksnokkaa. Nyt peli ei ole oikein kenenkään hanskassa. Ehdotan, että tehtävään valittaisiin Raimo Summanen. Tai Erkka Westerlund. Mieluummin ehkä Summanen. Summanen ymmärtää jääkiekkoa. Kun hänen ei tarvitsisi elää ja taistella oman joukkueensa puolesta, vaan hän voisi katsoa kokonaisuutta, hänen neroutensa voisi päästä seesteisellä tavalla esiin.

Savonen: Tämä on ihan ehdoton juttu. Urheilujohtajan palkkaus ei tarkoita sitä, että hän määrittää tismalleen sen, miten SM-liigassa pelataan. Ei. Vaan hän on se taho, joka tarkistelee kriittisesti suomalaisen jääkiekkoilun kehityskohteita, ja pitää huolen siitä, että sarjassa pelattavan pelin vaade on riittävän kovalla tasolla, jotta se kehittää pelaajia niin NHL:n kuin maajoukkueen käyttöön. Sen lisäksi on selvää, että urheilujohtaja pitää huolen siitä, että jokainen SM-liigaseura pystyy kilpailemaan tasapuolisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että CHL:ssä mukana olevat seurat pystyvät janoamaan menestystä kansainvälisillä kentillä. Tänä syksynä nähty sirkus on ollut sellaista pelleilyä, ettei sillä ole ollut enää mitään tekemistä urheilun kanssa. Mutta huoli pois! En yllättyisi, mikäli SM-liigaan palkattaisiin urheilujohtaja joko kevään tai kesän aikana.

3. Ilves jopa ylisuorittaa tällä hetkellä. Eikä mitään pois Antti Pennaselta, hänelle voi antaa ison sulan hattuun.

Sihvonen: Ilveksen tulos on ollut suotuisa pelisuoritukseen nähden. Se on mielestäni fakta. Viimeksi Lukkoa vastaan Ilves pelasi pelitapaa, joka ei enää kuulu Meidän pelin piiriin. Ajoin sen pelin ensimmäisen erän kovimman mahdollisen analyysimankelini läpi. Ilves ei "tehnyt tilaa" hyökätessään enää käytännössä ollenkaan, se pyrki vain "voittamaan tilaa". Okei, sieltä puuttuivat Eemeli Suomi, Joona Ikonen, Tommi Tikka ja Jarkko Parikka, mutta silti. Silläkin pelaajamateriaalilla olisi voinut pyrkiä toisenlaiseen pelaamiseen. Pennanen on viemässä Ilveksen hurjalle ristiretkelle SM-liigassa. Ilves ei pelaa vain vastustajiaan vastaan, se ui vastavirtaan koko pelitapaperinnettä ajatellen. Edes Jouko Myrrä ei peluuttanut hurjimpina kausinaan tällaista pystysuunnan lätkää.

Savonen: Sveitsin EHT-turnauksen alla märistiin siitä, miten Ilveksellä on tämä, tuo ja se maajoukkueen mukana. No ihan syystä oli! Ei Leijoniin valita pelaajia minkään naaman perusteella, vaan otteiden myötä. Tuossa esitetyssä väitteessä on totuuden siementä siinä määrin, että Ilves takoi jopa yllättävän kovaa tulosta pieniin pelillisiin haasteisiin nähden. Tuon tähän, Ilvekseen liittyvään keskusteluun oman kulman: alan epäillä sitä, että onko Kärpät enää oikeasti Tapparan ykköshaastaja. Tuntuu siltä, että Ilves on nousemassa Kärppien paikalle. Eikä pelkästään sen takia, että se on Tapparan paikallishaastaja, vaan pelillisten ja materiaalin ulosmittauksen kautta.

4. Kärpät on hämäävässä tilanteessa. Pelin aktivoittaminen palvelee kuitenkin pidemmässä juoksussa.

Sihvonen: Näyttäisi, että Oulussa ollaan heräämässä siihen, ettei SM-liigan runkosarjaa voi kahlata läpi määräänsä mekaanisemmalla Meidän pelillä ja äärimmäisellä pelitapakurilla ja -vaateella. Koen, että Lauri Marjamäki makselee oppirahoja siitä, että hän oli jonkin aikaa poissa Liigasta valmentamassa muualla. Nyt Kärpät pelaa jo monipuolisemmin. En ole ihan varma, mihin asti tällaiselle suunnanmuutoksella päästään keväällä. Se, mitä jo syksyllä pääsi tapahtumaan, on traumatisoinut joukkuetta. Onko se traumatisoinut sitä liikaa, sitä en osaa sanoa. Joskushan vaikeudet hiovat joukkueen henkisesti voittavaan iskuun. Minä hieman epäilen, että noinkohan käy.

Savonen: Oulusta alkoi kuulua viestejä siitä, että ääripassiivinen pelitapa ei ole kaikkien pelaajien mieleen. No ei yllätä yhtään. Kärpät on ihan täysin ansainnut kritiikkinsä siitä, että se pelaa tylsää jääkiekkoa. Samaan aikaan se pelaa kiekkoa, jolla voitetaan keväällä. Marjamäki adjutantteineen on joutunut tasapainottelemaan sen kanssa, ettei ruuvi kiristy liian tiukalle. Koska jos joukkue menettää itseluottamuksensa, niin se on ihan sama, että onko jalkeilla kolmen ja puolen miljoonan tähtimiehistö vai mikä. Kärppien tarina osoittaa myös mielenkiintoista kulmaa SM-liigasta: vaikka rakentaisit menestyspohjan, niin juuri tietyllä tyylillä ei välttämättä voi pelata koko 80 pelin matkaa. Vaikka tarkoituksena on luoda vankka pohja, niin silti tiettyjä vapauksia pitää pystyä tarjoamaan.

5. HIFK näyttää juuri siltä, mitä ennakkoon saattoi povata. Heikosti koottu ryhmä pelaa epätasaista jääkiekkoa.

Sihvonen: Epäonnistunut urheilujohtaja Tobias Salmelainen, SM-liigaan kokematon päävalmentaja Ville Peltonen pelitapavaihteluineen, rajallinen pelaajamateriaali laadun ja määrän puolesta, uninen seurajohto hallituksineen sekä hällä väliä -asenteella menestymättömyyteen suppeasti suhtautuvat kannattajat. Siinä lyhykäisyydessään koko surkeus. Vuodesta toiseen sama virsi. Ei nyt, eikä näköpiirissä ole luvassa mitään muutosta. Näillä mennään, menkööt. HIFK on kaiken kukkuraksi kritiikkilaitoksen vaikutuksen ulottumattomissa. Ei sillä ole väliä, eivätkä kaikki mediat edes lyö painetta. Koko helsinkiläisen jääkiekkoilun yhtälö on kasvanut kieroon. Helsinkiläisistä huolimatta suomalaisella jääkiekkoilulla menee hyvin. Hullua tosin on, että Helsingin alueen potentiaali menee hukkaan. Mitä suomalainen lätkä olisikaan, jos Helsingissä osattaisiin luoda edellytykset menestykselle?