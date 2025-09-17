Puolustajalupaus Aron Kiviharju on useita viikkoja sivussa HIFK:n kokoonpanosta jääkiekon SM-liigassa.

HIFK lisäsi 19-vuotiaan Kiviharjun nimen loukkaantuneiden ja sairastuneiden listalleen ennen keskiviikon kotiottelua Lukkoa vastaan.

Kiviharju palaa tämän hetken arvion mukaan pelaavaan kokoonpanoon vasta viikoilla 42 ja 43 eli poissaolo jatkuu ainakin lokakuun puoleenväliin asti.

HIFK:lta puuttuvat myös puolustajat Arttu Kärki, Petteri Lindbohm ja Ilari Melart sekä hyökkääjät Panu Mieho, Iiro Pakarinen ja Juhani Jasu. Lisäksi tshekkihyökkääjä Petr Kodytek on vielä yhden ottelun poissa viime keväänä pudotuspeleissä saamansa pelikiellon takia.

Keskiviikkona Sebastian Repo tekee ensiesiintymisensä HIFK-paidassa. Repo siirtyi täksi kaudeksi Helsinkiin Rauman Lukosta.