SM-liigalta ukaasi epäasiallisesta käytöksestä jo ennen kauden alkua – näin tapausta kommentoi Liigan urheilupomo Jussi Markkanen

Tapaus on kiekkokaukaloissa sanktioidensa puolesta varsin poikkeuksellinen. Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen kertoo MTV Urheilulle, että annetut tuomiot käydään vielä läpi. Hän ei halunnut ottaa kantaa siihen, oliko 5+20 minuutin rangaistus ja yhden ottelun pelikielto annetun linjan mukainen.

Liiga ei ole lähtenyt listaamaan pelaajille sanoja, joilla vastustajan nimitteleminen on kielletty

Liiga painotti ohjeistusta seuroille

Tapauksen poikkeuksellisuudesta huolimatta tuomariston ja kurinpidon linjauksen ei olisi pitänyt tulla seuroille ja pelaajille suurena yllätyksenä. Liigassa otettiin jo viime kaudella käyttöön ”Code of conduct” eli eettiset pelisäännöt.

Ohjeistusta käsiteltiin SM-liigan johtoryhmässä jo viime marraskuussa, ja seurat saivat sen jalkautettavakseen tähän kauteen. Kesän kokouksissaan johtoryhmän kokouksissa varmistettiin vielä, että ohjeistus on omaksuttu seuroissa ennen kauden alkua.

– Kyllä meillä käydään kaikki säännöt läpi. Olemme käyneet myös tämän asian. Code of conduct on käyty omien työntekijöidemme, eli erotuomarien kanssa läpi, kuin myös seurat pelaajien kanssa omassa keskustelussaan, Markkanen sanoo.

– Sen jälkeen, kun meillä on kaikki selvitystyöt tehty, meillä on parempi ymmärrys siitä, että mitä on tapahtunut ja miksi, ja huolehditaan siitä, että vastaisuudessa ei pääse näin tapahtumaan, Markkanen toteaa.