Tappara on niukkasanainen tähtimaalivahtinsa Christian Heljangon tilanteesta.
Yhden kauden ulkomaankierroksen jälkeen Tampereelle palannut Heljanko on ollut sivussa SM-liigakauden ensimmäisistä otteluista.
Poissaolo jatkuu myös keskiviikkona Tapparan vierasottelussa SaiPaa vastaan. Joukkueen maalilla aloittaa Juha Metsola ja varalle on merkitty liettualainen Faustas Nauseda.
Tapparan general manager Janne Vuorinen oli vähäsanainen Heljangon tilanteesta.
– Seurataan päivä kerrallaan, Vuorinen vastasi.
Onko taustalla vammaa tai voiko tilanteesta sanoa muuta?
– En lähde sitä tarkemmin kommentoimaan, Vuorinen totesi.
Tappara on avannut kauden kahdella vierasvoitolla. Avausottelussa kaatui viime kauden runkosarjavoittaja Lukko maalein 4–1 ja lauantaina hallitseva Suomen mestari KalPa lukemin 5–3.