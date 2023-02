"Onko nykymallinen SM-liiga tullut tiensä päähän?" – Petteri Sihvoselta kovaa ylistystä kahden valmentajavelhon suuntaan

Sport ilmoitti viime viikolla, että se aikoo myydä ja vuokrata pelaajiaan muualle. Sportista tuli samalla toinen liigaseura, joka on aloittanut tyhjennysmyyntitalkoot.

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ja MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen perkaavat niin Sportin ulostuloa kuin uppoutuvat myös muihin liiga-aiheisiin väitteiden kautta.

1) Vaasan Sport teki häkellyttävän päätöksen. Sillä oli vielä saumoja pudotuspeleihin, mutta yhtäkkiä kaikki vedettiin viemäristä alas.

Sihvonen: Sport ehkä ajatteli olevansa avoin ja ottavansa etuotteen asiassa. Ongelma on siinä, ettei Sportilla ole tässä asiassa tippaakaan arvovaltaa. Sport on suorastaan symboli suljetun sarjan ongelmille. Siellä joku toimitusjohtaja ilmoitti, että sauma pudotuspeleihin on mennyt. Vaasalaisilla oli eri laskukone kuin JYPillä. JYP urheilee ja kilvoittelee unelmista, niin kuin pitääkin. Huomasin, että myös päävalmentaja Risto Dufva jakeli julkisuuteen piikikkäitä kommentteja. Hän otti omalla, keittiöfilosofisella tyylillään kantaa tilanteeseen, ymmärtäen seuransa ratkaisun. Tunnen Dufvan niin pitkältä ajalta, etten ihmettelisi, vaikka koko myyntioperaation ajoitus ja ilmoitus olisivat tulleet hänen toimestaan. Se on varmaa, että Dufva pelurina pohjustaa jo omaa tulevaisuuttaan. ”Siinähän meillä on seuran mies”, voivat nyt Sportin toimistolla ajatella, kun Dufvalle sopii, että urheilu viedään pois urheilusta suorastaan näytöstyylisellä tavalla.

Savonen: Pieni kertaus. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Sport oli ilmoittanut puoli tuntia ennen Jukurit-pelin alkua pelaajien agenteille, että he ovat kaupan. Eli siis tilanteessa, missä Sportilla oli vielä kaikki saumat olemassa. Mikä irvokkainta, Sportin puheenjohtaja, eli toiselta titteliltään SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen oli vetämässä käsijarrua pohjaan. Tämä kertoo aivan kaiken suljetusta sarjasta nimeltä SM-liiga. Miten sen kohdalla voidaan puhua mistään urheilullisuudesta tai urheiluun liittyvistä arvoista, jos sarjan valtamies on ensimmäisten joukossa nostamassa kädet ylös luovutuksen merkiksi? Nykyinen tilanne ei palvele yhtään ketään. Ei tässä vaiheessa pitäisi puhua mistään tyhjennysmyynneistä, vaan nyt sarjan häntäpään joukkueiden pitäisi varmistaa se, että ne ovat valmiina taistelemaan sarjapaikkansa puolesta. Kaiken tämän ja Suomi-kiekon ison kuvan kehityksen keskellä on kysyttävä: onko nykymallinen SM-liiga tullut tiensä päähän? Tämä kysymys on suunnattu SM-liiga Oy:n osakkaille. Ulkokehällä kanta on hyvin selkeä. Ei kukaan halua nähdä sitä, että täysverinen kilpailu loppuu kauden puolen välin jälkeen. Tai jatkuvia 0–8-murskatappioita. Jo Suomen pelaajakehitys kaipaa sitä, että maassa on äärimmäisen kilpailullinen pääsarja ja sen tukena vahva kakkostaso. Ei siihen päästä ilman, että tajutaan realiteetit ja korjataan epäkohdat. Niitä kun on ja paljon.

2) JYP saattaa vielä päästä pudotuspeleihin, mutta sitä voi jo nyt nimittää yhdeksi kauden suurimmaksi flopiksi.

Sihvonen: Kyllä JYP ja sen päävalmentaja Jukka Rautakorpi ovat toistaiseksi tämän sesongin suurimmat epäonnistujat odotuksiin ja olosuhteeseen nähden. JYP satsasi rajusti ja nyt on jäämässä luu käteen. JYP on sillä tavalla Rautakorven talutusnuorassa, ettei toimitusjohtaja Risto Korpelan auta muuta kuin kaivaa kuvetta. Rautakorpi on siitä tunnettu koutsi, että hän käy seuralle kalliiksi. Aikoinaan tämä kävi selväksi HPK:ssa. Annan siitä JYPille isot pisteet, että se taistelee loppuun asti pudotuspelipaikasta, maksoi mitä maksoi.

Savonen: Toinen irvokas osoitus suljetusta sarjasta nimeltä SM-liiga oli se, että JYPin ”emme myy ketään” -ilmoitus herätti ylistystä ja kehuja. Justiinsa! Totta kai JYPin pitää taistella loppuun asti. Vaikka JYP ei pääsisi pudotuspeleihin, sen kauden tärkeimmät pelit pelataan nyt. Kuten Rautakorpi ja Ville Nieminen tykkäävät sanoa, kyse on prosessista ja sen pitää mennä eteenpäin. Aina voi toppuutella ja keskustella siitä, mikä on realismia, kun puhutaan SM-liigan viime vuosien ylivoimaisesti suurimmasta alisuorittajasta. Valtavien panostusten myötä oli selvää, että JYPiltä piti odottaa parempaa. JYP on kaatunut epätasaisuuteen. Jyväskylässä tehtiin nimekkäitä hyökkäyspään värväyksiä, mutta JYPiltä on puuttunut raudanlujaa puolustuspään osaamista. Tietääpähän ainakin, mitä on ostoslistalla.

3) Olli Salon KooKoosta ja Olli Jokisen Jukureista on kadonnut uuden viehätys. Molemmat seurat ovat vaipuneet tasapaksuuden partaalle.

Sihvonen: Kaava on sama. Sekä KooKoo että Jukurit on nyt otettu tosissaan viime kauden menestyksen jäljiltä. Vielä silloin Salo ja Jokinen pääsivät yllättämään vastustajansa housut kintuissa. Nyt Kouvolassa ja Mikkelissä on koittanut arki. Hurjaa onkin se, että nyt viimeisestä pudotuspelipaikasta kamppailevat juuri KooKoo ja Jukurit yhdessä HPK:n kanssa.

Savonen: Molempia seuroja on vaivannut niin sanottu pienempien kehtojen peri-ilmentymä. Jukurit menetti sekä Petrus Palmun että Aatu Rädyn. Näistä Palmu on saatu paikattua Juhamatti Aaltosen ja Niko Huuhtasen toimesta. Veturi on kuitenkin reistaillut, minkä myötä tuloskunto on heittelehtinyt. KooKoo menetti myös kärkiosaamistaan, ja siitä on yhtäkkiä tullut todella hajuton, mauton ja väritön poppoo. Siihen päälle vielä miljoona kotitappiota ja eipä ihme, että on vaikeuksia päästä kevään pudotuspeleihin.

4) Aika nostaa hattua, tällä kertaa KalPalle – Tommi Miettinen on saanut kuopiolaisjoukkueen jopa ylisuorittamaan.

Sihvonen: Minun papereissani Miettinen on tämän SM-liigakauden ykköskoutsi Pelicansin Tommi Niemelän kanssa. KalPassa on tehty kaikki viimeisen päälle Miettisen komennossa tällä kaudella. Kaikki lähtee KalPan pelitavasta, joka antaa pelaajille tuen onnistua ja loistaa säännöllisesti ja säännönmukaisesti. Ja kun KalPallekin on tullut oma suvantovaiheensa kauden mittaan, niistä kuivin jaloin selviäminen osoittaa, että pelaajien psyykettäkin on valmennettu Kuopiossa oikein. Tekeminen on yhtä aikaa rentoa ja säntillistä, ilmapiiri pukukopissa on hyvä.

Savonen: Mietin ennen kauden alkua, että Miettisen täytyy onnistua heti ensimetreillä ja hänen täytyy palauttaa KalPa takaisin raiteilleen. Materiaali antoi omia uhkakuvia. Ja kyllä, täytyy ottaa hattu päästä.Tommi Miettinen esikuntineen on tehnyt hienoa työtä Kuopiossa. KalPa on luonut eniten maaliodottamaa ja se on saanut kauden suurimmalta sensaatiolta, Juha Jatkolalta, voittavaa maalivahtipeliä. Ennen kaikkea KalPa näyttää siltä KalPalta, miltä KalPan täytyykin näyttää. KalPa on savolaisen juonikas ja hyvin liikkuva nippu, jota vastaan ei saa koskaan helppoja pisteitä. KalPan useat yksilötason onnistumiset kertovat kovaa kieltä kuopiolaisten kaudesta. En tiedä, että mihin sen rahkeet riittävät keväällä, mutta on hienoa nähdä, että kalakukkokiekko liitää ja Kuopiossa on vahva puhuri päällä.

5) Tappara on kevään suurin suosikki, mutta ei jätetä missään nimessä Lukkoa pois laskuista, se on aidosti mukana mestaruustaistelussa

Sihvonen: Nostan hattuani päävalmentaja Marko Virtaselle ja urheilujohtaja Kalle Sahlstedtille. Unohtamatta apuvalmentajia Erik Hämäläistä ja Jarkko Kauvosaarta. Olen valmis myöntämään, että olin siinä väärässä, ettei Virtanen voi saada toimimaan välimallia, missä Lukko pelaa sekä Pekka Virran lätkää että Marko Virtasen lätkää, noiden yhdistelmää. Tärkeää on ollut se, että kahta erilaista perinnettä ovat olleet välittämässä ja niveltämässä mainitut Hämäläinen, Kauvosaari, Sahlstedt ja pelaajista vaikkapa Anrei Hakulinen. On jännittävä katsoa, kuinka pitkälle Lukko-lätkä keväällä kantaa. On totta, että Lukko on nyt mukana jopa mestaruustaistossa, siinä missä ovat Tappara ja Ilveskin. Lukko on tässä katsannossa napannut itselleen Kärpille kaavaillun paikan. Se on kova suoritus raumalaisilta.