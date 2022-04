SM-liigan finaaleiden alla muhii kutkuttava kysymys – tulikuumimmat ketjut vastakkain? Sami Kapanen: "Se on yksi vaihtoehto"

Tappara selvitti tiensä finaaleihin, kun se kaatoi puolivälierissä Lukon ja välierissä KooKoon. Molemmat sarjat katkesivat nopeasti, otteluvoitoin 4–1.

C Moren asiantuntijan Sami Kapasen mukaan Tapparalta ei ole nähty vielä parasta tämän kevään aikana.

– He eivät ole joutuneet sellaiseen mankeliin, missä heidän henkisiä voimavarojaan olisi todella mitattu. KooKoolla olisi ollut paremmat eväät, mitä nyt nähtiin, mutta heidän rosterinsa otti iskua Petteri Nikkilän ja kumppaneiden putoamisen myötä. He eivät ihan sitten pystyneet haastamaan. Tapparalla Kristian Kuusela ei ole ollut oma itsensä. Anton Levtchiltä ja Tyler Morleyltä voi odottaa parempaa. Siellä voi vielä ruuvia kiristää, Kapanen käy läpi MTV Urheilulle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tapparaa on verrattu tietynlaiseen hitaasti käynnistyvään dieselkoneeseen. Se on ollut kauden suurin mestaruussuosikki jo kesästä lähtien.

– Heillä on aika rutinoitunut joukkue. He ovat selvinneet haasteista läpi, tehoja on tullut laajalta rintamalta ja nelosketju on tehnyt kovaa jälkeä. Siellä on laitettu pöytään se, mitä on tarvittu, ikään kuin isompaa haastetta odotellessa. TPS pystyy nyt tarjoamaan ihan erilaisen haasteen kuin mitä KooKoo teki. Lukolla oli tietyt eväät puolivälierissä, mutta heillä ei ihan riittänyt. Iso juttu finaaleiden kannalta oli se, että TPS:n ei tarvinnut pelata enää seiskapeliä välierissä ja he saivat nyt väliin pari huilipäivää, Kapanen pohtii.

Jatkumo

TPS varmisti finaalipaikkansa, kun se kaatoi lauantain kuudennessa välieräottelussa Ilveksen loppuluvuin 2–1. Otteluvoitot menivät sille 4–2.

– TPS:llä on nuori, röyhkeä joukkue, jonka itsevarmuus on kasvanut. He ovat nyt toista kertaa putkeen samalla rungolla finaaleissa. He ovat nyt kokeneempia ja valmiimpia finaaleihin. Olen varma, että he näkevät edessään ison mahdollisuuden. Tappara tullaan haastamaan, se on varmaa, Kapanen luottaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

SM-liigan finaaleissa pelaa kaksi seuraa, joiden taustalla on tehty pitkäjänteistä työtä. Tappara on kestomenestyjä, kun taas TPS:llä alla on jo viime kevään kokemus.

– TPS aloitti kauden todella vahvasti. Sitten tuli syvänotkahdus, kun he etsivät hyökkäystehojaan kovalla kädellä. Se, mikä ei ole ollut hirveästi esillä, on se, että TPS oli viimeisten 20 runkosarjaottelun aikana Liigan tehokkain joukkue. He saivat hyökkäystehoja irti myös HIFK-puolivälieräsarjassa ja Ilvestä vastaan. Toki, heillä punainen lanka on puolustus- ja kamppailupelissä. Sen päälle Andrei Karejev on ollut vakuuttava. Siinä riittää haastetta Tapparalla.

– Tapparalla riittää materiaalia ja heillä on laajasti erilaista osaamista. Ihan oikeutetut joukkueet ovat finaaleissa, Kapanen näkee.

Tulikuumat vastakkain?

Tapparan kruunujalokivenä on toiminut Otto Rauhalan johtama nelosketju. Sen laidalla viilettävä Joona Luoto on pudotuspelien pistepörssissä toisena.

Edellä on vain TPS:n Markus Nurmi, joka on puolestaan ollut osa TPS:n tulikuumaa ykkösketjua. Nurmi, Mikael Pyyhtiä ja Juuso Pärssinen ovat kantaneet isoa valtikkaa.

Kysymys kuuluu, pitäisikö Tapparan laittaa ensimmäisessä kotipelissä Rauhalan johtama nelosketju TPS:n tähtitrioa vastaan?

– Se on mielenkiintoista nähdä. Ilves-sarjassa pohdittiin sitä, että miten Pärssisen ketju pystyttäisiin pysäyttämään. Silloin esillä oli se, että heitä vastaan pitää lyödä ketju, joka pystyy hyökkäämään ja joka laittaa heidät puolustamaan, eli täten pois omilta vahvuusalueilta. Tapparan nelosketjussa yhdistyy molemmat puolet. Se ketju on hyvin rouhea, puolustusorientoitunut ja se pystyy hyökkäämään laadukkaasti. Oma kysymys on se, että tulos, mitä he ovat tehneet, on tullut vastustajien alempia ketjuja vastaan. Pystyvätkö he ottamaan Pärssisen ketjun ja pakottamaan heidät samalla tavalla ahtaalle? Se on yksi vaihtoehto, että Tappara päätyy tuohon ratkaisuun. Toinen on se, että mennään ihan ykkönen vastaan ykkönen -menetelmällä. Tapparalla on kykyä myös siihen. Heillä on taktinen joukkue ja mielenkiinnolla odotan sitä, että mihin Tapola päätyy, Kapanen pyörittelee.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Onko väärin väittää, että TPS:n iskunpaikka on heti sarjan alkuhetkillä?

– Ei ole väärin väittää. He voivat siinä horjuttaa ja iskeä. Tappara on levännyt, mutta TPS:lle hyvä alku on ihan oleellinen juttu. Jos he häviävät heti kaksi ottelua putkeen, niin homma menee vaikeaksi. TPS on tottunut sitkeisiin, pitkiin sarjoihin, kun taas Tappara on päässyt vähän helpommalla. Miten Tappara käsittelee tilannetta, jos he eivät saakaan hyvää alkua? Selvää on se, että TPS:lle hyvällä alulla on vielä isompi merkitys, Kapanen vastaa.

Kapanen uskoo, että finaalisarjassa nähdään ”tarkan markan hokia”.

– Kallistun siihen, että eteen tulee vähämaalisia otteluita, joissa molemmat joukkueet nojaavat puolustus- ja kamppailupeliinsä. Tämä sillä, vaikka TPS on ollut tehokas ja tehnyt paljon maaleja, samoin kuin Tappara teki koko runkosarjan pätkällä. Uskon, että kumpikin joukkue lähtee puolustus ensin -mentaliteetilla ja molemmat yrittävät pitää tiettyä kontrollia päällä. Molemmat kyllä pystyvät reagoimaan tarpeen tultaessa, Kapanen ennakoi.