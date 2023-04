Nähdäänkö SM-liigan finaaleissa vuosisadan jättiyllätys? Petteri Sihvonen jakaa valistuneen arvionsa

– Jos Pelicans pystyisi ottamaan heti alkuhetkillä yhden voiton ja vaikka perään toisen, niin voisihan siitä jonkinlainen tarina lähteä kehittymään. Toki, fakta on se, että Tappara on vaikeampi vastustaja kuin Ilves, mutta samaan aikaan Pelicansin itseluottamus on tapissa. Sen myötä he pystyvät tekemään oikein ajoitettuja taktisia muutoksia. Finaaleissa voidaan hyvinkin nähdä shakkitaistelu Tommi Niemelän ja Jussi Tapolan välillä. Pelicans on ihan varmuudella kova Lahdessa, ja jo kotivoitot voivat pitää sarjan elossa. Heidän pitää vain löytää lääkkeet siihen, että miten he pystyisivät ottamaan tarvittavan vierasvoiton Tampereelta. Toki, pitää mainita, että onhan se epätodennäköistä, että näin käy, mutta ei mahdotonta, Sihvonen pyörittelee.