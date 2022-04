Jussi Tapola vihjailee: SM-liigan kevään suurimmat tähtitarinat lyödään vastakkain finaaleissa – "Voisi olla ihan luonnollista"

Tappara on odotellut finaaleiden alkua jo tovin ajan. Sen ja KooKoon välieräsarja päättyi torstaina, kun kirvesrinnat kaatoivat kevään yllättäjäjoukkueen viidennessä välieräottelussa lukemin 4–1.

Väliin mahtuu peräti kuusi välipäivää ennen kuin Tappara palaa tositoimiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tuo ei ole joukkueelle ja valmennukselle välttämättä mikään optimaalinen tilanne. Näen, että TPS on paremmassa asemassa, sillä he saivat paljon sopivamman tauon, Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola sanoo MTV Urheilulle.

TPS:n ja Ilveksen välieräsarja päättyi lauantaina. TPS oli parempi otteluvoitoin 4–2.

– Kyllä tässä mielellään pelaisi tiheään tahtiin. Huilasimme pari päivää ja sitten olemme harjoitelleet kolme päivää putkeen. Kyllä tässä olisi riittänyt ihan muutaman päivän tauko ennen uuden sarjan alkua. Pelirytmin löytäminen on kuitenkin haaste – varsinkin kun finaalit pelataan vähän löysemmällä tahdilla, Tapola myöntää.

Miten tuohon voi valmistautua, miten valmennus pyrkii tukemaan sitä, että oivallinen pelirytmi löytyy?

– Henkinen tila ei ole niinkään haastava juttu. Harjoituksiin pitää uskaltaa lyödä maitohapollisia, kovia treenejä, että kuorma ei tule heti jalkoihin, kun pelit alkavat. Tämä on haaste, sillä runkosarjassa ei oikein tullut tämmöisiä taukoja. Tämmöisen pelirytmin opettelu oli käytännössä mahdotonta. Tähän pitää sopeutua pudotuspeleissä. Tässä on mietitty fysiikkavalmentajan ja pelaajien kanssa, että millainen harjoittelu toisi parhaan rytmin. Tämä on vähän opettelua sen suhteen, että miten se sitten aidosti löytyy, Tapola pyörittelee.

Parasta? Ajoittain

Tappara on pelannut tähän mennessä kaksi viiden ottelun pudotuspelisarjaa. Vaikka monissa arvioissa on viitattu siihen, miten Tappara on päässyt ”helpolla”, tuotti KooKoo kirvesrinnoille omia kinkkisiä haasteita.

– He pelasivat hyvää joukkuepeliä. He hyökkäsivät ja puolustivat viisikkona. Analysoimme heti ottelusarjan alussa, että mikä se meidän hommamme on, että miten voimme horjuttaa heitä. Teimme selvän ratkaisun, että annamme heidän pakkeihinsa kovaa painetta, koska siellä oli kuormaa alla. Luotimme siihen, että pitkässä juoksussa homma kääntyy meidän eduksemme. Niin kävikin. Se oli selkeä johtopäätös, että nyt kaasuhanat auki, Tapola avaa KooKoo-sarjan käänteitä.

Tappara lähti kauteen suurimpana mestarisuosikkina – erityisesti sen vahvan materiaalinsa myötä. Pudotuspeleissä tapetilla on ollut yksi iso kysymys:

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Onko Tapparalta nähty vielä parasta?

– Ajoittain, Tapola vastaa heittoon.

– Toki on selvää, että meillä on vielä kapasiteettiä reservissä. Puhutaan muun muassa siitä, että miten löydämme oikeat ketjut ja kemiat kaikkien neljän trion välille. Potentiaalia on olemassa. Totta kai odotusarvo on aika kova, jos on jäänyt tuntuma siitä, ettemmekö olisi pelanneet hyvin. Olemme kyllä. Tiettyjä tutkapareja pitää saada vielä paremmin liikkeelle, Tapola jatkaa.

Tapparalla iso kysymys liittyy muun muassa runkosarjan piste- ja maalipörssin voittajaan Anton Levtchiin, joka oli iskussa vielä Lukko-puolivälieräsarjassa. KooKoota vastaan hän jäi vaisuksi.

Sen lisäksi omat kysymysmerkit kohdistuvat Kristian Kuuselaan ja Tyler Morleyhyn. Muun muassa.

– Siihenhän nämä mestaruudet ratkeavat, että miten yksilöistä saadaan voimaa irti. Sieltä se peli rakentuu sitten viisikko- ja joukkuetasolle. Totta kai pyrimme siihen, että saisimme parasta irti. Sen parissa on tehty töitä tässä välipäivien aikana. Miten keinot löytyvät? Pyrimme ja luotamme siihen, että joukkueessa tuetaan toinen toisiaan. Joukkueessa kyllä tiedetään, että kenellä on vielä varaa parantaa ja kenellä on potentiaalia olemassa. He siellä keskenään työstävät tukiverkostoa. Ei valmennus pelkästään tee töitä tuon asian eteen, Tappara-luotsi Tapola huikkaa.

Mitä luvassa?

Tapparalla pinnalla on ollut erityisesti Otto Rauhalan johtama nelosketju. Sen laidalla viilettävä Joona Luoto paukutti muun muassa hattutempun KooKoo-sarjassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Nyt mielenkiintoinen kysymys liittyy siihen, että lähteekö Tappara peluuttamaan Rauhalan johtamaa trioa TPS:n tähtiketjua vastaan?

TPS:llä Juuso Pärssisen johtama ykkösketju on paukuttanut kovaa jälkeä koko pudotuspelien ajan.

Idea tähtiketjujen keskinäisestä väännöstä ei ole välttämättä mitään pelkkää spekulaatiota ja pyörittelyä.

– Molemmat ketjut ovat aloittaneet pelejä – siinä voisi olla ihan luonnollinen ”mätsäys” keskenään, Tapola väläyttelee, vastatessaan aiheeseen.

Isossa kuvassa molemmat joukkueet nojaavat vahvaan puolustuspelipakettiinsa. Sen päälle TPS on löytänyt rutkasti tehokkuutta. Samaa voi sanoa Tapparasta, joka takoi jo runkosarjassa Ilveksen jälkeen eniten maaleja.

Mutta. Mitä tulevassa finaalisarjassa nähdään?

– Ennustan, että näemme todella vahvaa kamppailupeliä. Reagointia ja taistelua viimeisille senteille asti. Peliä, missä yksilöt ovat tiukoilla. Paljon ratkeaa siihen, että miten kukakin pystyy puolustamaan ja miten tuet löytyvät kaukalon joka osa-alueella. Uskon, että edessä on kiihkeä ja fyysinen ottelusarja. TPS:llä on paljon luisteluvoimaa ja he haluavat antaa painetta vastustajan puolustajille. Se heidän vahva puolustuspelipakettinsa lähtee liikkeelle ihan hyökkäyspäästä asti. Jääkiekkoilullisesti puhutaan todella vaativasta kamppailusarjasta, Tapola ennustaa.

Yksi asia on varmaa. SM-liigan kevät saa huikean ja herkullisen huipennuksen. Kaukalossa nähtävän kiekkotuotteen lisäksi tukea tulee myös lehtereiltä.

Käytössä kun on kaksi SM-liigan suurinta hallia. Tampereella Tappara-fanit näyttivät esimerkkiä KooKoo-sarjan loppuvaiheilla, kun taas Turussa Tepes on nyt valtava ilmiö.

– Eihän tässä paljon parempaa fiilistä voisi olla, kun aurinko paistaa ja tuollaiset pelit edessä. Oletusarvoista on, että hallit myydään loppuun tai ne ovat ainakin lähes täynnä. Pitää myös sanoa, että TPS on tehnyt organisaation tasolla mahtavaa työtä. Menestys ei ole tullut helpolla ja he ovat tuoneet paljon omia nuoria pelaajia mukaansa. He ovat luottaneet omaan tekemiseensä. Turun nouseva buumi näkyy TPS:n suorittamisessa, Tapola kehuu, jatkaen Tapparan tilanteessa:

– Tässä on vähän samoja piirteitä. TPS on ollut esillä myös kaukalon ulkopuolisten asioiden takia, joita on pyöritelty mediassa. Meillä Ilves on noussut rinnalle ja on epäilty, että onko meillä kaikki kortit kasassa. Olemme osoittaneet CHL:ssä ja pudotuspeleissä, sen että olemme todella yhtenäisiä. Eli puhutaan kahdesta seurasta, joita on kyseenalaistettu eri syiden takia. Nyt molemmat ovat taistelleet finaaleihin. Näen, että tässä on oma ainutkertainen mauste mukana, Tapola pohtii.