Tämän takia SM-liigan finaaleissa odottaa pelottava vastustaja – C Moren asiantuntijoilta varoituksen sanat

Tappara eteni jääkiekon SM-liigan finaaleihin, kun se kaatoi välieräsarjassa KooKoon voitoin 4–1. Tapparalla esillä on ollut Otto Rauhalan johtama nelosketju, joka on takonut hurjaa jälkeä. Tapparalla on kuitenkin vielä rutkasti osaamista varastossa. C Moren asiantuntijat Ari Vallin ja Sami Kapanen jakavatkin varoituksen sanat kirvesrinnoista. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla.