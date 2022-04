Petteri Sihvonen lataa suoraa tekstiä Ilveksestä: "Huonontunut vain – ei auta enää ihmekään"

Ilves hävisi peräkkäisinä päivinä TPS:lle, joka on nyt voiton päässä finaalipaikasta. Tiistaina TPS oli Nokia Arenalla parempi jatkoerässä 3–2.

Keskiviikkona Turussa TPS:n kolmannen erän jyräys riitti 3–0-voittoon.

Sarjan iso huomio on kohdistunut siihen, pystyykö Ilves parantamaan viidellä viittä vastaan -pelaamistaan?

Suhdeluku on nyt todella ruma. Tasakentällisin pelatessa maalit ovat menneet TPS:lle 14–1.

– Ilves ei ole pystynyt parantamaan. Huonontunut vain, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen vastaa isoon kysymykseen liittyen.

– Ilves yrittää pärjätä runkosarjalätkällä, millä vain ei voi mitenkään pärjätä. He vetivät sitä 60 ottelun ajan ja se on mennyt vikaan. Oletin, että Ilveksellä olisi ollut paremmin hyökkäysrepertuaaria Kärpät-sarjan jälkeen. Nyt Ilveksen todelliset kasvot ovat paljastuneet. Tiistain ottelussa nähtiin ihan päätöntä koohottamista, mihin TPS lähti mukaan. Keskiviikon ottelussa he pystyivät organisoimaan paremmin puolustuspeliään, Sihvonen jakaa huomioita.

Sihvonen puhui toisen ottelun jälkeen siitä, miten Ilveksen toiveet ovat nyt vahvassa kotiyleisössä ja siitä saatavassa tuessa.

– Ei auta enää Nokia Arenan ihmekään, Sihvonen ilmoittaa.

Iso oppi

Sihvonen antaa isolla kädellä rapaa Ilveksen suuntaan.

– He ovat huonompia mitä Jukurit oli KooKoota vastaan. Ari Vallin puhui neljännen pelin jälkeen siitä, että pitäisikö Ilveksen yrittää nyt träpätä. Se on taas sitten omalla identiteetillä veivaamista, Sihvonen pohtii, jatkaen:

– Tällä hetkellä jokainen yksilö näyttää huonolta. Niin Petri Kontiola, Marko Anttila kuin muut. Eemeli Suomestakin paljastuu se, miksi hän ei ole maajoukkuepelaaja. Hän pörrää vain ja huitelee siellä sun täällä. Mutta puolustuksena pitää sanoa se, että tuossa pelitavassa on ihan mahdotonta pärjätä.

Sihvonen on puhunut useaan otteeseen niin sanotusta runkosarjapelaamista, millä hän on tarkoittanut Ilveksen avointa, nopearytmistä hyökkäysilottelua. Se ei ole toiminut TPS:ää vastaan – ei alkuunkaan. Ilveksen yhtä vaille jokainen maali on tullut ylivoimalla.

– TPS:llä on rautainen puolustus, maalivahtipeli toimii ja heillä on loistovireinen ykkösketju siihen päälle. Ja kun itseluottamus on tapissa, niin se näkyy myös rakenteellisesti laadukkaana hyökkäämisenä, Sihvonen näkee.

– SM-liigan Siperia on kova. Se lopulta opettaa. Vaikka tuo välieräsarja ei ole vielä taputeltu, niin melkein on. Nämä pudotuspelit tarjoavat isoa oppia Jukureille, Ilvekselle ja Lukolle. Tappara ja TPS ovat rakentaneet yksinkertaisen mallin, mikä toimii nyt pudotuspeleissä. Jos TPS malttaa puolustaa, niin Ilves jää aseettomaksi.

Ahokas vastaan Myrrä

Hämmentävintä on ollut se, miten Ilves ei ole pystynyt jatkamaan Kärpät-sarjasta tuttua rakennepeliä. Se on kadonnut täysin kuvasta TPS:n kovan paineen alla.

– Kärppiä vastaan he pääsivät tuoreina ja yhdessä alueelle. TPS on iskenyt viheliäisen kovaa päälle. Se on johtanut siihen, että Ilveksen peli on yhtä pitkää syöttöä ja yksin kuljettamista. Pitää muistaa, että TPS on sarjan paras, kun puhutaan puolustusalueen täyttämisestä. Se puree kovalla tavalla siihen, miten Ilves ei saa pitkiä hyökkäyksiä aikaiseksi. Ei puhettakaan siitä, mitä Kärpät-sarjassa nähtiin. Pelaajat jäävät yksin. Eikä se toimi tuollaista kollektiivia vastaan, Sihvonen linjaa, viitaten vahvaan TPS:ään.

Onko tässä käynyt nyt niin, että Jussi Ahokas vie Jouko Myrrää?

– Ahokas on tehnyt analyysin siitä, että vaikka TPS lähtisi Ilveksen haluamaan päästä päähän -luisteluun, niin enemmin tai myöhemmin Ahokkaan joukkue yllättää Myrrän joukot housut kintuissa. Siellä on yhtäkkiä kolme hyökkääjää pelin ulkopuolella. Ja mikäs siinä sitten kääntäessä. Onhan tuo Ilveksen pelin repaleisuus laitettu TPS-leirissä merkille, Sihvonen käy läpi.

Ahokas on jopa houkutellut Ilvestä valheelliselle tielle.

– Ahokas teki ansan tiistain pelissä, kun TPS lähti Ilveksen lätkään mukaan. Ilves ei sitten tajunnut, että missä oikeasti mennään, Sihvonen ynnää.

Todennäköinen finaali

Nyt vaikuttaa siltä, että TPS matkaa finaaleihin, joissa vastaan on asettumassa Tappara. TPS ja Tappara johtavat omia välieräsarjojaan 3–1.

Sihvonen herkuttelee ajatuksella, jossa TPS kohtaisi Tapparan.

– Silloin olisi kertakaikkisen mahtavat ainekset kasassa. Tappara on ollut kuin outolintu, joka on tupakkia polttelemalla mennyt rennosti eteenpäin. TPS on karhea ja rouhea joukkue. Jos nuo kaksi joukkuetta nähdään finaalisarjassa, niin TPS pakottaa Tapparan näyttämään joltain muultakin kuin maltilliselta. Silloin Tapparan pitää kaivaa luonnetta esiin. Siltä kannalta asetelma on äärimmäisen herkullinen. Tietyllä tavalla toivoisi, että nähtäisiin tuo koitos.

Sihvosen mukaan olisi epävarmaa, että miten Ilves pystyisi haastamaan Tapparan, mikäli se etenisi vielä jatkoon. TPS:n kohdalla tilanne on täysin toinen.