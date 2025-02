SM-liigan ennätysmiehestä paljastus – tämä on Atro Leppäsen ”ainutlaatuinen” ominaisuus

Atro Leppänen, 26, kirjoitti sunnuntaina historiaa, kun hän rikkoi SM-liigan puolustajien yhden kauden piste-ennätyksen. Leppäsen tarinassa on uniikkeja piirteitä. Häntä pitkään läheltä seurannut Tomas Westerlund paljastaa, mikä tekee Leppäsestä niin ainutlaatuisen tapauksen.

Leppäsen ja Westerlundin yhteinen taival ulottuu 2010-luvun lopulle, kun Leppänen pelasi vielä II-divisioonaa Koillis-Pirkan Kiekon riveissä.

– Olin silloin Keuruulla valmentamassa, ja pääsin kasaamaan itse joukkueen. Yhtenä kesänä Atro soitti, kun hän pelasi paikallisessa seurassa, naapurikylän puolella. Hän kysyi, että olisiko mahdollista päästä try-outille kokeilemaan. Keuruulla oli pienen budjetin Mestis-seura ja olimme avoimia sille, että jos joku haluaa tulla kokeilemaan, niin otamme hänet avosylin vastaan. Varsinkin jos on paikallisia tai jostain lähialueelta, kun Keuruulla ei ollut hirveästi omia kasvatteja. Kävin jo ennen tuota katsomassa yhden pelin Mäntässä, missä muut pelaajat olivat päälle 50-vuotiaita ukkoja. Katsoin jo silloin, että kyllähän tuo kaveri osaa luistella ja pelata. Että ”miksi ei”, otetaan testiin, Westerlund muistelee kaksikon yhteistyön alkua MTV Urheilun haastattelussa.

Leppänen teki lopulta Mestis-seura KeuPa HT:n kanssa sopimuksen.

– Hänestä näki jo silloin, että hänessä elää sellainen pelimiehen piirre, mitä kukaan valmentaja ei pysty opettamaan. Eli että hänellä on luontaista taitoa pelaamiseen. Se tuli heti esille. Silloin haasteena oli joukkuepeli ja se, kun hän ei ollut aiemmin pelannut ammattilaistasolla, Westerlund perkaa.

Leppänen ponnisti liigaympyröihin Mestiksen puolelta. Kuvassa Leppänen Kiekko-Espoon nutussa.

1:25 Atro Leppänen kirjoitti historiaa: teki uuden SM-liigan puolustajien piste-ennätyksen

0:53 Atro Leppänen, 26, on nyt SM-liigan ennätysmies – tältä hänen hurja tykityksensä on näyttänyt

”En yhtään ihmettele”

Westerlundin mukaan Leppäsessä on poikkeavia piirteitä.

– En ole välttämättä nähnyt samankaltaista peluria, mitä hän on. Sen näkee jo siinä, kun hän pelaa monipuolisesti eri pallopelejä. Hän on taitava kaikissa lajeissa. Tuo on todella ainutlaatuinen ominaisuus, Westerlund noteeraa.

Leppänen pelasi Mestistä kolmen kauden ajan Keuruulla. Hän alkoi hiljalleen nousta yhä isommin esiin.

Kun KeuPaa luotsannut Tomas Westerlund vaihtoi kesällä 2022 osoitetta, Leppänen seurasi perässä. Westerlund hyppäsi Kiekko-Espoon päävalmentajaksi, kun taas Leppänen asteli valokeilaan.

– Kun hän tuli Espooseen, hän mietti, että lopettaako hän jääkiekon pelaamisen ja rupeaako hän opiskelemaan, koska se puoli kiinnosti häntä. Onneksi hän päätti vielä jatkaa pelaamista, Westerlund muistelee.

– Espoossa hän oli näkyvimmin esillä. Sen jälkeen, kun hän lähti Sportiin, en odottanut, että hän löisi itsensä noin nopeasti läpi.

Leppänen säväytti heti Liigan tulokaskaudellaan. Hänen positiiviset otteensa huomioitiin myös maajoukkueessa, missä Leppänen vieraili kauden aikana muutamaan eri otteeseen.

– Atro on ollut alusta alkaen huipputyyppi ja helposti valmennettava. Hänellä on ollut aina omaa paloa ja hänellä on ollut aina hoksottimet ylhäällä. Hän on aina ollut halukas oppimaan ja kuuntelemaan. Olen etuoikeutettu siinä, että olen saanut valmentaa tuollaista lahjakkuutta. Aina kun tuollaisia pelaajia nousee esille, ne eivät ole kenenkään luomuksia, vaan heidän tarinansa ovat aina heidän omasta tahdostaan ja halustaan kiinni, Westerlund miettii.

Leppänen Leijonien paidassa.IMAGO/Sergio Brunetti/ All Over Press

Leppänen antaa itsestään varsin rauhallisen vaikutelman erinäköisissä haastattelutilanteissa. Westerlundin mukaan kulissien takana 26-vuotias puolustaja on selvästi räiskyvämpi tapaus.

– Hän elää isolla tunteella, mikä on yksi hänen vahvuuksistaan. Hän on äärimmäisen hyvä koppipelaaja, joka tulee kaikkien kanssa toimeen. Hän ottaa kaikki huomioon. Hänellä on nuo piirteet olemassa, vaikka on selvää, että kun haluaa päästä eteenpäin, niin silloin pitää olla myös vähän itsekäs. Atrolla on ollut nuo puolet balanssissa, Westerlund kuvailee.

Leppänen rikkoi sunnuntaina SM-liigan puolustajien yhden kauden piste-ennätyksen, kun hän iski kiekon tyhjiin ottelussa Porin Ässiä vastaan. Leppänen on takonut nyt 53 ottelussa tehot 17+37=52.

Liigan aiempi ennätys oli Pekka Rautakallion nimissä (kausi 1978–79, 25+28=53).

– Isot onnittelut. On ollut kunnia tehdä hänen kanssaan töitä. Tuo lämmittää kovasti sydäntä. Toivottavasti tämä ei ole päätepysäkki, vaan hän menee vielä muihinkin sarjoihin rikkomaan ennätyksiä, Westerlund toteaa kannustuksien kera.