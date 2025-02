Pekka Rautakallio helpottui, kun Atro Leppänen vei hänen pitkäaikaisen SM-liigaennätyksensä – "Siinä onkin pirun kova palanen purtavaksi"

Vaasan Sportin tähtiluutija Atro Leppänen teki sunnuntaina suomalaista jääkiekkohistoriaa, kun hän onnistui maalinteossa ottelussa Porin Ässiä vastaan. Leppänen otti haltuunsa SM-liigan yhden kauden puolustajien piste-ennätyksen, joka oli aiemmin Pekka Rautakallion nimissä. Rautakallio, 71, myöntää, että hän seurasi tiiviisti sitä, milloin Leppänen pääsee ”riman yli”.

Leppänen nousi jo torstaina Rautakallion rinnalle, kun hän tehtaili kauden 53. tehopisteensä. Leppänen ja Rautakallio jakoivat ennätystä lopulta sunnuntaihin asti.

Odotettu hetki koitti Porissa, Ässien ja Sportin ottelun loppuhetkillä, kun vierasjoukkueen puolustaja Atro Leppänen iski kiekon tyhjään maaliin.

Leppänen on nakuttanut tämän kauden 53 runkosarjaottelussa tehot 17+37=54. SM-liigapuolustajien aiempi piste-ennätys oli kaudelta 1978–79, kun Pekka Rautakallio paukutti Ässien nutussa 36 runkosarjaotteluun tehot 25+28=53.

Leppäsen ennätys ei jäänyt Rautakalliolta millään tavalla pimentoon.

– Katsoin kyllä ottelun! Rautakallio vastaa MTV Urheilulle.

– Olen seurannut Sportin pelejä jo jonkin aikaa. Olen odottanut, että milloin mies pääsee riman yli. Nyt se tapahtui, hieno juttu!

Rautakallio ei ole millään tavalla harmissaan siitä, että hän pitkäaikainen ennätyksensä vaihtoi nyt uuteen osoitteeseen.

– Helpottaa! Rautakallio tuumaa iloisena.

– Mun mielestä kaikki ennätykset on tehty rikottavaksi. Tätä osasi odottaa jo pidemmän aikaa. Mies (Leppänen) pelasi sen verran hyvää kautta, että kyllä sitä tiedosti, että kyllä tuo jossain vaiheessa tulee. Nyt kun pelejä on vielä jäljellä, niin hänellä on kaikki mahdollisuudet laittaa lukemat aivan uusiksi – ihan omaan kastiinsa. On hienoa, että päästään vanhojen ennätysten yli, kun katsotaan eteenpäin, että mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Nyt voi kuitenkin sanoa sen, että se, joka rupeaa laittamaan Atron ennätyksiä uusiksi – siinä onkin pirun kova palanen purtavaksi, Rautakallio hymähtää.

Yksi asia sunnuntain käänteessä lämmitti kovasti Rautakallion mieltä.

– Pori ja Isomäki näkivät jälleen uuden ennätyksen. Se näki melkein 50 vuotta sitten edellisen ja nyt taas uuden. Oikea jäähalli noihin juttuihin! Rautakallio iloitsee.

Tausta yllätti

Rautakallion aiempi ennätys syntyi SM-liigan alkuvuosina. Tuolloin ennätyksiä ei noteerattu vielä sen suuremmin.

– Tuosta ei puhuttu kymmeniin vuosiin millään tavalla. Nyt vasta, kun Atro oli ennätystahdissa. Silloin niihin aikoihin siitä ei puhuttu yhtään mitään, Rautakallio muistelee.

Rautakallion vanhaa ennätystä korostaa se, että noina aikoina SM-liigassa ei jaettu niin sanottuja kakkossyöttöjä, vaan tilastoihin merkattiin aina maalintekijä ja korkeintaan yksi syöttäjä.

– Jokaisella aikakaudella on omat juttunsa. Tietysti aina voi spekuloida kaikella. Pelien määrä on muuttunut, joukkueissa on enemmän pelaajia ja kaikki pelaamiseen liittyvät asiat ovat totaalisesti muuttuneet. Pelaaminen kehittyy, harjoittelu kehittyy – kaikki kehittyy.

Rautakallio ei tiennyt Leppäsen tarinaa sen tarkemmin ennen kuin tämä alkoi lähestyä hänen ennätyslukemiaan. Rautakallio havahtui vasta siinä vaiheessa siihen, miten Leppänen on noussut muutamassa vuodessa II-divisioonasta SM-liigan huipulle.

26-vuotias Leppänen on ollut tällä kaudella myös Leijonien vakiokasvoja.

– Tuo tarina yllätti. En tiennyt sitä, että mistä hän on ponnistanut. Tuo kertoo siitä, että alasarjoissa on edelleenkin lahjakkaita pelaajia olemassa. Heidän kohdallaan pitää vain nähdä se lahjakkuus ja se, että kaveri osaa pelata. Noita tarinoita saattaa olla enemmänkin, Rautakallio uskoo.

– Nämä ovat hienoja juttuja, kun kaveri teki kovaa työtä, että on päässyt urallaan eteenpäin. Samaan aikaan voi nostaa hattua myös Sportille, että he löysivät hänet oikeaan aikaan ja että he ovat antaneet hänelle mahdollisuuden menestymiseen. Upea homma, Rautakallio jakaa arvostusta.