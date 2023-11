Juhamatti Aaltosen piikittelevä NHL-vertaus meni Leijonat-debytantin ihon alle – "En allekirjoita!"

Huuhtanen aloitti kiekkoilijan uransa Espoossa, mistä matka jatkui kaudeksi 2020–21 Tampereelle, Tapparan U20-joukkueeseen. Siellä Huuhtanen takoi 37 otteluun 20 maalia ja 34 pistettä.

Liigassa häntä ei vielä nähty. Yhden A-juniorikauden jälkeen isokoinen (188 senttinen) hyökkääjä matkasi rapakon toiselle puolelle. Seuraksi valikoitui Kanadan junioriliiga WHL:ssä pelaava Everett Silvertips, missä Huuhtanen jäi muun muassa Mikkelin Jukureiden päävalmentajan Olli Jokisen mieleen.

Jokinen houkutteli lopulta Huuhtasen takaisin Suomeen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– "OJ" oli katsonut pelejäni, kun olin Kanadassa. Kun tulin Mikkeliin, hän sanoi, että älä muuta mitään. Että "jos nyt muutat jotain, se on isoin virhe, mitä voit tehdä", Huuhtanen muistelee MTV Urheilulle Jokisen painokasta viestiä.

Moni ei tiennyt Huuhtasesta mitään, kun hän asteli ensikertaa liigajäille. Jokinen tiesi. Pitkän linjan NHL-hyökkääjä tunnisti Huuhtasen lahjakkuuden.

Jokinen asetti Huuhtasen Jukureiden ykkösylivoiman vasempaan siipeen, vetäjän paikalle.

Oikealla laidalla hääri toinen uusi Jukurit-kasvo, kevään 2011 maailmanmestari, "kansantaiteilija" Juhamatti Aaltonen, joka puhkoi alivoimanelikoita oikea-aikaisilla ja napakoilla levityssyötöillään…

… joista Huuhtanen kihautti. Ei kerran, kahdesti, vaan useasti.

Huuhtanen takoi ensimmäisellä liigakaudellaan peräti 17 maalia ja 30 tehopistettä.

Hänet valittiin SM-liigan vuoden tulokkaaksi.

Sen myötä odotukset nousivat.

"Maailmanluokkaa"

2:33 Jukurit-hyökkääjä Niko Huuhtanen paljastaa: Olli Jokisella omalaatuinen tapa pukukopissa – "Vähän pelottaa."

Jukurit hurmasi uuden kauden alussa nopealla pystysuunnan jääkiekollaan, jossa nuoret pelaajat pääsivät toteuttamaan itseään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tiesin, kun tulin Jukureihin, että joukkue pelaa "pohjoisamerikkalaista" lätkää. Sen lisäksi joukkueessa oli paljon nuoria pelaajia, jotka pyrkivät menemään omilla urillaan eteenpäin. Sama koski minua. Tulin Mikkeliin, koska yritän ottaa isoja steppejä urallani eteenpäin ja pyrin pääsemään Pohjois-Amerikan kaukaloihin, Huuhtanen sanoo.

Tätä ajatellen Huuhtanen ottaa ensi viikolla ison askeleen, kun hän tekee A-maajoukkuedebyyttinsä Tampereen Nokia Arenalla pelattavassa Karjala-turnauksessa. Kutsu Leijoniin ei tullut täytenä yllätyksenä.

– Jere (Lehtinen) ja Jukka (Jalonen) kävivät seuravierailulla Mikkelissä, minkä yhteydessä he huikkasivat, että saatan saada näyttösauman jossakin tämän kauden EHT-turnauksessa. Menikö tuosta noin puolitoista viikkoa ja Jukka soitti, Huuhtanen kertoo.

Huuhtanen ei heti vastannut.

– Viime aikoina on tullut kaikenlaisia huijaussoittoja sun muita. Yritin mennä katsomaan Whatsappista profiilia, että kuka on kyseessä. Samaan aikaan Jukka soitti jo uudelleen perään. Ajattelin, että nyt on parempi vastata, Huuhtanen hymähtää maajoukkuekutsun ilmoitustavasta.

– Kyllähän tuo siinä mielessä vähän yllätti, koska en ollut pelannut mitään superhyvää alkukautta. Enemmänkin olin vetänyt aika tasaisesti. Tärkeää oli se, että olen pelannut koko ajan omaa peliäni, Huuhtanen jatkaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Juuri Huuhtasen "oma peli" on se, mikä tekee hänestä uniikin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Hän on hyvin mielenkiintoinen ja räväkkä pelaaja. Isokokoinen, röyhkeä ja ilkeä. Hän pelaa fyysistä lätkää. Taklaa kovaa, mutta puhtaasti. Hän ei hölmöile, eikä hän ota juurikaan jäähyjä. Sen päälle laukaus on maailmanluokkaa. Hän tykkää tehdä maaleja ja hän tykkää ampua paljon. Hänessä on sellaista positiivista itsekkyyttä maalinteon suhteen. Tuollaisia pelaajia me tarvitsemme, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kuvailee Huuhtasta.

Huuhtanen tiedostaa oman roolinsa, eikä hän kanna sen suurempia pisteidentekopaineita.

– En ole ikinä ollut sellainen pelaaja, joka taistelisi pistepörssin voitosta tai jostain tuollaisesta. Olen maalintekijä ja yritän auttaa joukkuetta omilla vahvuuksillani. Se ehkä eniten harmittaa, että minulla on ollut paljon paikkoja, joista olisi voinut tehdä. Mutta turha tuosta on sen enempää stressata – nyt mennään vasta alkukautta. Olemme pelanneet muutenkin vähämaalisia otteluita, Huuhtanen sanoo rauhallisena.

Ovetshkin, Tkachukit, Reaves

Isokokoinen, fyysinen maalintekijä. Harvinainen kombinaatio suomalaisessa jääkiekkoilussa.

– Pohjois-Amerikassa on enemmän tuon tyyppisiä pelaajia. Siinä mielessä hän on hieno lisä niin meidän ryhmäämme, Jukureihin kuin koko Suomi-kiekkoon. Että on vähän erilaisia persoonia ja pelaajatyyppejä baanalla. Ei mulla tule edes suomalaisista pelaajista ketään mieleen, joka olisi samantyyppinen. Yleensä jos pelaaja on himokas maalintekijä, niin aika harvoin hän on fyysinen pelaaja. Tai jos pelaaja pelaa fyysistä peliä, niin hän ei ole välttämättä mikään maalintekijä, vaan enemmänkin rouhija, taistelija ja tsemppari. Hänellä on monenlaisia eväitä. Hän pelaa kovaa ja tekee maaleja, Leijonien päävalmentaja Jalonen kehuu Huuhtasta.

Huuhtanen itse otti nuorempana mallia venäläisestä NHL-tähdestä Aleksandr Ovetshkinista. Tuoreeltaan esimerkkejä on kaivettu NHL-veljesparin suunnalta.

– Silloin kun rupesin huomaamaan, että jääkiekosta voi tulla ammatti ja kun otin vielä enemmän fyysisyyttä peliin mukaan, niin silloin aloin katselemaan Tkachukin veljesten (Brady Tkachuk, Ottawa Senators ja Matthew Tkachuk, Florida Panthers) otteita. He ovat omille joukkueilleen todella tärkeitä pelaajia, mutta he osaavat pelata myös niin sanotusti ärsyttävällä tyylillä, Huuhtanen heittää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tätä puolta Huuhtanen on tuonut esiin myös liigaympyröissä. Maalinedustoilla naamapesuja on lähtenyt suuntaan jos toiseen.

– Viime kaudella, kun tulin mukaan, Liigassa ei ehkä hirveästi tiedetty, että kenestä on kyse. Tällä kaudella on huomannut sen, että vastustajat ovat alkaneet pelaamaan kovempaa minua vastaan. Sieltä tulee mailaa ja niin edelleen. Mulle tuo on ihan ok, jos joku haluaa tulla ärsyttämään. Nautin vain enemmän, kun saa pelata kovaa. Otan tuollaiset ihan hyvillä mielin vastaan. En ole muuttamassa millään tapaa tyyliäni, Huuhtanen ilmoittaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Vertauskuvista puhuttaessa Huuhtasen viime kauden tutkapari Juhamatti Aaltonen astuu esiin.

– Onhan tuolta joukkueen sisältä sanottu, että olen kuin Tom Wilson tai Ryan Reaves, Huuhtanen kertoo.

Jälkimmäinen vertauskuva vaikuttaa pieneltä piikiltä – onhan Reaves tullut tutuksi lähinnä tappelutaidoistaan ja agitaattorin roolistaan.

– "Juhis" totesi viime kaudella, että "äijä luistelee kuin Ryan Reaves". Totesin, että aha ja aloin kahta kauheammin tekemään töitä luistelun eteen, Huuhtanen huikkaa, lisäten perään:

– Eikä Reavesissa mitään vikaa ole. Itse en kyllä allekirjoita tuota näkemystä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pohjois-Amerikkaan päin

Huuhtasen iso päämäärä siintää NHL:ssä. Unelman tavoittelussa isona tukijana toimii Jukureiden päävalmentaja Olli Jokinen, joka pelasi omalla urallaan 1237 NHL-ottelua.

– Olli on ollut tosi iso apu minulle. Hän tykkää auttaa nuoria pelaajia ja hän on siinä todella hyvä. Hän tietää, mitä vaatii, jos haluaa ”änäriin” päästä.

– Olen ollut todella tyytyväinen pelaajan ja valmentajan suhteeseen. Kun oma urani sitten jonakin päivänä päättyy, niin Olli on ollut sen varrella varmasti yksi isoin, vaikuttavin tekijä, Huuhtanen ylistää.

Huuhtanen saa nyt eteensä loistavan sauman, kun hän pääsee pelaamaan miesten maajoukkuepelejä.

– Junioritasolla noita tuli pelattua, mutta nyt puhutaan ihan eri stepistä, kun hyppää A-maajoukkueen puolelle. Siellä on Ruotsin, Tshekin ja Sveitsin parhaita mukana. On selvää, että kamppailuvaade nousee entisestään, mitä se on ollut Liigassa. Tuo on ainutlaatuinen tapahtuma – vieläpä näin nuorelle kaverille. Pääsee mittaamaan sitä, että mihin rahkeet riittävät, missä pitää parantaa ja niin edelleen, Huuhtanen pohtii.

Tampereen reissun jälkeen katseet kääntyvät taas Mikkeliin, missä Huuhtanen pyrkii ottamaan lisää kehitysaskelmia. Visio on selvä.