Yllätyskäänne muhii SM-liigasensaation siirtosopassa – NHL-seurat perässä, Antti Pennaselta kova ennustus

Atro Leppänen, 26, on nyt syystä kiekkokansan huulilla.

Mikäli nykytahti pysyy yllä, Leppänen rikkoo lähiaikoina SM-liigan yhden kauden puolustajien piste-ennätyksen.

Nykyinen ennätys on Pekka Rautakallion nimissä. Rautakallio takoi kaudella 1978–79 Ässien paidassa 36 runkosarjaotteluun tehot 25+28=53.

Leppäsen tämän hetken tehot ovat 15+34=49. Hän ehti jo kirjoittaa historiaa, kun hän takoi vierasottelussa KooKoota vastaan tehot 3+3. Tällä hän teki liigapuolustajien yhden ottelun piste-ennätyksen.

Leppänen valittiin maanantaina Leijoniin, kun hän on mukana ensi viikolla pelattavassa Ruotsin EHT-turnauksessa.

– Näimme jo viime vuonna, että minne suuntaan hän on menossa. Hän oli mukana EHT:lla ja kevään leirityksessä. Hän on sen jälkeen kehittynyt entisestään. Muun muassa kokonaisvaltainen peli on parantunut selvästi. Hän oli todella jämäkkä syksyn Karjala-turnauksessa. Nyt on kiva nähdä hänet ensi viikolla Ruotsin turneella, Leijonien GM Jere Lehtinen sanoo Leppäsestä MTV Urheilulle.

Ennen syksyn Karjala-turnausta Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen oli seurannut Leppäsen otteita vastustajajoukkueen penkin takaa.

– Steppi, minkä hän on ottanut viime vuodesta… silloin saattoi ajatella vielä, että ”joo, hyvä pelaaja”, mutta kun hän tuli Karjalaan, niin mietin, että ”ei vitsi tämä on hyvä pelaaja”. Todella hyvä. Ihan jo se, miten dynaaminen hän on ja miten hän pelaa. Hän on hyvä mallitapaus modernista huippupuolustajasta, vaikka hän ei olekaan kauhean iso. Hän kuitenkin kamppailee jämäkästi. Hän on jo nyt loistava pelaaja ja katsotaan, missä hän on viiden vuoden päästä, Pennanen perkaa.

Leppänen Leijonien nutussa.IMAGO/justpictures.ch/ All Over Press

Napakka ilmoitus

Leppäsen kohdalla esiin on noussut kortti nimeltä NHL. Siitä puhuminen kuulostaa hurjalta, varsinkin kun ottaa huomioon sen, että Leppänen pelasi vielä toissa kaudella Mestiksessä.

– Kyllä mää ihmettelen, jos joku NHL-joukkue ei olisi oikeasti kiinnostunut hänestä, taalajäälegenda Jere Lehtinen lataa.

Lehtisen ei tarvitse ihmetellä. Ei suinkaan. MTV Urheilun tietojen mukaan NHL-seurat ovat kyselleet Leppäsen perään.

Kuten Iltalehti aiemmin uutisoi, Leppänen on jo tehnyt ensi kaudeksi sopimuksen SHL:ään. Koko siirtokuvio saattaa kuitenkin vielä mutkistua.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen veikkaa, että Leppänen tekee jo "tulevana kesänä sopimuksen NHL:ään". Hän lataa Leppäsestä hyvin itsevarman ilmoituksen – käyttäen futuurimuotoa.

– Tulee pelaamaan NHL:ssä.

– Se riittää, Pennanen naulaa.

– Ei tarvitse sitten ihmetellä, jos noin käy. Ominaisuudet riittävät varmasti, Pennanen luottaa.

Leppäsen tarinassa on tärkeä muistutus mukana:

Aina ei tarvitse olla teinitähti tai kovan luokan lupaus, jotta voi murtautua huipulle.

Leppänen on loistanut Sportin takalinjoilla. Hän on Liigan pistepörssissä toisena.Elmeri Elo / All Over Press

Leppänen pelasi vielä kaudella 2016–17 Suomen neljänneksi ja viidenneksi korkeimmalla sarjatasolla KPK:ssa. Sieltä hän on murtautunut askel kerrallaan kohti ylempiä tasoja.

– On hienoa, kun nuoret saavat viestiä siitä, että ei heti tarvitse olla jotain. Jos miettii, että hän pelasi vielä pari vuotta sitten Mestistä ja nyt hän kolkuttelee jo Pohjois-Amerikan portteja. Hieno tarina. Hän on ollut kärsivällinen ja mitä olen oppinut tuntemaan häntä, niin hän on hyvänoloinen kaveri. En ihmettele yhtään sitä, että hän on pystynyt nostamaan tasoaan jäällä. On ollut hienoa katsella hänen tekemisiään, Leijonien GM Lehtinen kehuu.

– Ne, jotka ovat työskennelleet hänen kanssaan enemmän, ovat puhuneet hänen rauhallisuudestaan ja siitä valtavasta sisäisestä motivaatiosta, mitä hänellä on kehittymisen suhteen. Uskon, että hänen pelaamisessaan ja henkisissä voimavaroissa näkyy se, mitä hänelle tapahtui 10–19-vuotiaana. Hän on mennyt rauhassa eteenpäin ja ulkopuolella ei ole ollut hirveästi hälinää. Hän on saanut ajatella peliä, Pennanen jatkaa.

Pennanen ei kiertele, kun hän puhuu toukokuussa eteen tulevasta isosta tapahtumasta.

– Hän on hyvin potentiaalinen tapaus MM-kisoja ajatellen. Toki, tuolla on paljon hyviä puolustajia jalkeilla – kova kilpailu on päällä. Mutta hän on jättänyt kyllä hyvän jäljen, Pennanen myöntää.