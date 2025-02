Näin Atro Leppänen reagoi hurjaan SM-liigaennätykseensä – "Hullu juttu"

Atro Leppänen kirjoitti sunnuntaina kotimaista jääkiekkohistoriaa, kun hän teki SM-liigan puolustajien yhden kauden piste-ennätyksen. Sportin tähtiluutija Leppänen kommentoi saavutustaan MTV Urheilulle.

Ennätys syntyi, kun Leppänen laittoi Ässät-pelin loppuhetkillä kiekon tyhjään maaliin. Tämän myötä hän on nakuttanut tällä kaudella 54 (17+37) tehopistettä.

1:25 Atro Leppänen kirjoitti historiaa: teki uuden SM-liigan puolustajien piste-ennätyksen

Liigapuolustajien aiempi ennätys oli Pekka Rautakallion nimissä. Rautakallio paukutti kaudella 1978–79 runkosarjassa tehot 25+28=53.

– Kauan sai odottaa tuossa pelissä. Hyvin pomppi lopussa, Leppänen hymähti MTV Urheilulle.

Leppänen nousi torstaina Rautakallion rinnalle, kun hän nappasi syöttöpisteen Oskari Hultin osumaan. Sen jälkeen jännitys kohdistui siihen, että milloin Leppänen ottaa ennätyksen yksin haltuunsa.

– Kyllä sitä vähän mietti – ehkä enemmän mitä tarvitsi. Olen silti pystynyt ihan hyvin normihommiin keskittymään. Ei tuossa ole kannattanut liikaa yrittää, Leppänen pohti.

0:53 Atro Leppänen, 26, on nyt SM-liigan ennätysmies – tältä hänen hurja tykityksensä on näyttänyt

MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravo tiedusteli Leppäseltä, että mikä on mahdollistanut nykyisen ennätyskunnon?

– Olen pystynyt pelaamaan tasaisesti. Ei ole tullut kauheita floppipelejä. Muutenkin kauden mittaan hyökkäyspään vastuu on kasvanut ja olen sitä kautta saanut roolia ylivoimalla, mikä on toiminut. Peli on ollut koko ajan hyvällä tasolla. Olen pystynyt puolustamaan ja kun on päässyt hyökkäämään, olen pystynyt luomaan, Leppänen perkaa.

Leppänen pelasi vielä muutama vuosi sitten II-divisioonaa. Hän on noussut raketin lailla SM-liigan huipulle ja maajoukkueen puolelle.

Sunnuntaina hän kirjoitti nimensä suomalaisen jääkiekkoilun ennätyskirjoihin.

– Kyllähän tuo hienolta tuntuu. Olen aiemminkin sanonut, että ehkä sitä kauden jälkeen tai muutaman vuoden päästä osaa arvostaa paremmin. Aika hullu juttu, eikä tuota välttämättä pysty kokonaan ymmärtämään, että mimmoinen juttu tämä oikeasti on, Leppänen pohti.

3:25 Atro Leppäsen pitkäaikainen tukija Tomas Westerlund lähetti lämpimät terveiset SM-liigan ennätysmiehen suuntaan