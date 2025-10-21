HPK:n Cameron Wright istuu peräti neljän ottelun pelikieltoa viime perjantain tapahtumista. Kuumaverinen kanadalainen on pelannut hyvin, mutta ylilyönnit on saatava kuriin, MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi linjasi Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.

Wrightin tuorein kolttonen tapahtui perjantaina, kun hän iski törkeästi Kärppien Marcus Björkiä kyynärpäällä kasvoihin. SM-liigan kurinpito mätkäisi tapahtuneesta neljän ottelun pannan.

Antti-Jussi Niemi ottaa pääkuvan videolla kantaa myös JYPin sensaatiopelaaja Santeri Huovilan otteisiin.

Wright on saanut kaksi muutakin ulosajoa alkukauden aikana. Hän on kerännyt jo 85 jäähyminuuttia. Lukema oikeuttaa jäähypörssin kärkipaikkaan.

– Ruutitynnyri. Jotenkin pystyn häneen samaistumaan. On sellainen tunnepelaaja. Haluaa voittaa, välillä kiehahtaa yli, itselläkin joskus käynyt niin, MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi sanoi Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.

Wright, 27, on kuumentumistensa ohessa pelannut todella hyvin. Hyökkääjä on kerännyt yhdeksään otteluun 10 tehopistettä. Hän on HPK:n toiseksi tehokkain pelaaja Jesse Kiiskisen jälkeen.

– Kyllähän sitten tulee tällainen valmennuksellinen ja seurajohdollinen vastuu. Häntä tarvitaan kentällä, ei jäähyaitiossa tai katsomossa, Niemi jatkoi.