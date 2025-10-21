Hahmo menneisyydestä on saapunut Vaasaan.

Kanadalaisvalmentaja Doug Shedden vetää tänään ensimmäiset harjoituksensa Vaasan Sportin päävalmentajana.

64-vuotias käskijä tapasi joukkueen aiemmin aamulla. Sport julkaisi sosiaalisessa mediassa videon, jossa Shedden piti ensimmäisen puheensa seuran päävalmentajana.

Shedden muistetaan SM-liigasta kuumaverisenä ja isona persoonana. Hän lähettikin videolla heti epäsuorat terveiset SM-liigan tuomariston suuntaan.

– Jos täällä on vielä samoja tuomareita, toivon, että he ovat menettäneet muistinsa, Shedden heitti puheensa alkuun.

Hän linjasi myös, että Sport-pelaajat tuhlaavat aikaa tuomaritoiminnan miettimiseen. Shedden kertoo katsoneensa Sportin kaksi edellistä ottelua.

– Aivan liikaa energiaa menee siihen, onko tuomio oikea vai väärä. Meidän ei tarvitse puhua niille jätkille enää. Laitamme oman keskittymisemme täysin omaan peliimme, Shedden paalutti videolla.

Shedden toimi Suomessa HIFK:n, Jokerien ja Leijonien vastuuvalmentajana. Kauden 2007–2008 jälkeen hän on luonut mittavan uran Sveitsissä, Saksassa ja Slovakiassa.

Kanadalainen on Sportin penkin takana huomenna, kun Sport vierailee Turussa TPS:n kotiluolassa.

– Let`s turn this fucking ship around! Shedden päätti koppipuheensa.