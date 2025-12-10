HIFK:n ja Tapparan välisessä ottelussa nähtiin kiistanalainen temppu, kun Tapparan Christian Heljanko löi HIFK:n Jere Somervuorta.

Tilanne käynnistyi, kun 18-vuotias Somervuori rynnisti röyhkeästi Tapparan maalille. Somervuori kaatui maalin edustalle ja Heljanko täräytti nuorukaista kilvellä.

MTV Urheilun selostaja Antero Mertaranta häkeltyi Heljangon tempusta.

– Tulee kyllä aika kova kinnas. Se on niin ilmiselvä paikka – aivan ilmiselvästi lyö HIFK:n pelaajaa kilvellä. Nyt on draamaa ja rytinää. Joko alkaa tuomaristo herätä? Mertaranta tunnelmoi.

Ottelun päätuomarit menivät pienen neuvonpidon jälkeen tarkistamaan tilanteen videolta, mutta lopulta Heljangolle ei tuomittu tilanteesta rangaistusta.

Katso tilanne pääkuvan videolta.