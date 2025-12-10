HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen oli ylpeä omistaan komeaan voittoon päättyneen Tappara-ottelun jälkeen.
HIFK järjesti ison yllätyksen, kun se katkaisi sarjakärki Tapparan seitsemän ottelun mittaisen voittoputken kukistamalla kirvesrinnat 6–3.
HIFK johti avauserän jälkeen 1–0, mutta toinen erä oli Tapparan musertavaa ylivoimaa. Vierasjoukkueen hurja rynnistys tuotti kuitenkin vain kaksi maalia.
– Valtava voitto meille. Ensimmäinen erä antoi meille itseluottamusta, että voimme pelata sarjan parasta joukkuetta vastaan, HIFK-luotsi Olli Jokinen perkaa.
– Toisessa erässä olimme köysissä. Taivuimme muutaman kerran, mutta emme murtuneet. Hugo (Alnefelt) oli maalissa ilmiömäinen toisessa erässä ja piti meidät pelissä. Olimme toisessa erässä onnekkaita. Tappara olisi voinut tehdä 3-4 lisämaalia.
HIFK ei toden totta taipunut. Päätöserässä HIFK mätti viisi maalia ja vei täydet sarjapisteet 6–3-voitolla.