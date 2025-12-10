Liigaviikkoakin vetävä MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko ei maalannut kovin ruusuista kuvaa Vaasan Sportin loppukaudesta päävalmentaja Doug Sheddenin lähtöilmoituksen jälkeen.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.

Sportin penkin taakse astelee huomisessa Pelicans-kotiottelussa jo kauden kolmas päävalmentaja, kun apuvalmentajana syksyn ollut Jussi Tapio korvaa seurasta omasta halustaan poistuneen Doug Sheddenin. Kokeneen kanadalaisen pesti Sportissa ehti vanhentua vain vajaat kaksi kuukautta.

Sheddenin alaisuudessa Sport valahti 13. sijalta jumboksi. Lisäksi joukkueen pistekeskiarvo laski alkusyksyn puikoissa olleen Juuso Hahlin aikaan verrattuna.

Sportin urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma totesi MTV Urheilulle keskiviikkona, että seura tavoittelee edelleen pudotuspelipaikkaa, mutta tunnusti tehtävän olevan haastava. Pudotuspeliviivaan on matkaa 11 pinnaa, joten pistetahdin olisi muututtava dramaattisesti.

– En usko, että Sportilla on siihen edellytyksiä – ei Jussi Tapion tai kenenkään muunkaan alaisuudessa. Heidän ehkä realistinen mestaruutensa voisi olla se, etteivät he jää tässä sarjassa viimeiseksi, mutta mielestäni se pudotuspelijuna on ollutta ja mennyttä, SM-liigaa tiiviisti seuraava Teemu Niikko linjaa MTV Uutiset Livessä.

– Taloudellinen kajastus tunnelin päässä voi olla vaasalaisittain se olennaisempi tälle kaudelle, koska putoamispeikkoa ei ole. Uskon, että he tulevat turvaamaan talouttaan ja tekemään jossain kohtaa pelaajamyyntejä. Tuleeko jo lähiaikoina? En yllättyisi välttämättä, hän jatkaa.

Pelicansin lisäksi Sport kohtaa tällä viikolla kotonaan toisen häntäpään ryhmän HIFK:n lauantaina. Näillä otteluilla on valtava merkitys siinä riittääkö Vaasassa vielä uskoa taistella kevään jatkopeleistä.

– Kyllä tästä vaasalaisittain valitettavasti uhkaa välikausi tulla, Niikko summaa.

Mitä tämän kauden päävalmentajasirkus kertoo Sportista? Kuuntele Niikon näkemykset kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.