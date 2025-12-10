Helsingin IFK jatkoi nousujohteisia otteitaan, kun se voitti sarjakärki Tapparan maalein 6–3.

HIFK aloitti ottelun hienosti ja siirtyi johtoon vain 34 sekuntia ennen avauserän päättymistä, kun Jere Karjalainen ohjasi ylivoimalla Vincent Marleaun laukauksen verkkoon.

Toinen erä oli hurjaa Tappara myllytystä. SM-liigan kuumin tutkapari Joachim Blichfeld ja Benjamin Rautiainen sai koneet käyntiin ja vei maaleillaan Tapparan 2–1-johtoon.

Tappara laukoi kohti HIFK:n maalia toisessa erässä pelkästään 22 kertaa, mutta Hugo Alnefelt piti torjunnoillaan isännät mukana pelissä.

HIFK selvitti rajun rumputulen ja luisteli päätöserään täysin eri ilmeellä. Sean Josling, Daniel Mäkiaho, Otto Somppi, Petrus Palmu ja SM-liigauransa ensimmäisen maalinsa tehnyt Anttoni Uronen onnistuivat maalinteossa ja HIFK nappasi sarjakärjestä komean 6–3-voiton.

Voitto oli tahmeasti kautensa aloittaneelle, mutta viime aikoina piristyneelle HIFK:lle kolmas perättäinen ja viides kuuteen viime otteluun. HIFK nousi voittonsa myötä jo 12 parhaan joukkoon.

Oulun Kärppien ahdinko sen sijaan syveni entisestään, kun se hävisi Lukolle 2–5.

Kärpät johti ottelua kahteen otteeseen, mutta Lukko onnistui kuitenkin rynnistämään voittoon.