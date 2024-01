Hurjasti urakoiva SM-liiga-tähti pelaa elämänsä kautta 31-vuotiaana – kertoo hersyvän muiston debyyttiottelustaan: "Karmea alku"

Sami Rajaniemi on ollut yksi kuluvan SM-liiga-kauden kuumimpia maalivahteja. Hän on myös yksi suurimpia syitä sille, että HPK kamppailee yhä pudotuspelipaikasta. Hämeenlinnalaiset ovat seitsemän pisteen päässä alemmasta pudotuspeliviivasta, kun runkosarjaa on jäljellä vajaa kolmannes.

Rajaniemi on tuttuun tapaan urakoinut hämeenlinnalaisten maalilla. Otteluita on takana 35, eniten koko SM-liigan maalivahdeista yhdessä Ässien Niklas Rubinin ja Sportin Miroslav Svobodan kanssa. Torjuntojen määrässä Rajaniemi on ylivoimainen ykkönen pysäytettyään 900 kiekkoa. Kakkosena tulevaan Rubiniin matkaa on lähes 100 torjuntaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Rajaniemelle urakoiminen on tuttua.Vuosina 2016-2021 Jukureissa maalivahti pelasi neljällä kaudella 50 ottelua tai enemmän. Vähimmillään otteluita kertyi 45. Tällä kaudella Rajaniemi on ehjänä pysyessään matkalla samoihin lukemiin.

– Pitää olla oikeasti hyvässä kunnossa, että jaksaa pelata ja pysyy ehjänä. Lihashuolto ja kaikki, niihin käytän tosi paljon aikaa ja vaivaa, Rajaniemi sanoo MTV:n haastattelussa.

– Rauhallinenhan mää olen ja pelityyli on tosi rauhallinen. Varmaan sekin auttaa, ettei hirveästi pää edellä hyppyjä tule tai sellaisia isoja venytyksiä. Yleensä, jos joutuu isoja venytyksiä (tekemään), on jotain tehnyt väärin aikaisemmin.

Kaikkiaan Rajaniemi on pelannut SM-liigassa kunnioitettavat 373 ottelua.

Suuuret pelimäärät eivät ole vaikuttaneet Rajaniemen työskentelyn laatuun, vaan kiekot ovat pysähtyneet mieheen hyvällä prosentilla. Tällä kaudella 91.8-prosenttisesti. Se on luku, jolla Rajaniemi on koko sarjan maalivahtien joukossa kolmannella sijalla.

Rajaniemen hienot otteet palkittiin kaudella 2020-2021, kun hän debytoi maajoukkueessa Karjala-turnauksessa. Laadukkaasta pelaamisesta huolimatta Rajaniemi ei ole vielä päässyt tavoittelemaan menestystä, vaan on pelannut uransa joukkueissa, jotka eivät ole lukeutuneet menestyssuosikkien joukkoon.

Ura SM-liigassa alkoi JYPissä, josta tie vei ensin Pelicansiin ja sitten puolen kauden lainapestille Kärppiin, kunnes koti löytyi Jukureista. Välissä Rajaniemi pelasi yhden kauden SHL-seura Timråssa ennen kuin siirtyi viime kaudeksi Hämeenlinnaan.

– Oma kehittyminen on tietenkin tärkeä asia, se missä pystyy eniten kehittymään ja ottamaan seuraavia steppejä. Sen mukaan on aina tehty paras ratkaisu, kun sopimus on ollut katkolla. Kyllä menestyminen kiinnostaa, voittaminen. Se on selkeä asia. Mutta aina kun tehdään (sopimusta), miettii sitä kokonaispakettia.

Vaikka Rajaniemi tätä nykyä kuuluu SM-liigan ehdottomaan maalivahtieliittiin, oli hänen uransa alku melko kivikkoinen. Rajaniemi luisteli ensimmäiseen otteluunsa JYPin paidassa 28. syyskuuta vuonna 2013. Onnettomat sattumat kuitenkin pitkittivät ottelun alkua, mikä sai Rajaniemen hermoilemaan.

– Joku vartti – ainakin musta tuntui, että oli ihan törkeen pitkä aika – siellä pyörittiin sitten. En tiennyt, miten siinä olisi ollut. Lataus yli ja jännitys ja se oli joku kaksi minuuttia ja se oli 2–0. Karmea alku.