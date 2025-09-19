Hallitseva Suomen mestari KalPa on aloittanut liigakautensa varsin ailahtelevalla tavalla. KalPa on ottanut kolmesta ottelustaan viisi pistettä, mutta samaan aikaan sen pelistä on paljastunut varsin rujoja merkkejä.
KalPan rosteri meni viime kevään mestaruuden jäljiltä uusiksi, kun muun muassa sen luottopakki Jesper Mattila ja luottohyökkääjä Kasper Simontaival vaihtoivat Tapparan riveihin. Toisaalta tulijapuolella oli muun muassa Kuopion kiekkosuuruus Teemu Hartikainen.
Myös KalPan penkin takana tapahtui merkittävä muutos, kun seuran mestarivalmentaja Petri Karjalainen vaihtoi Kärppiin. Hänen tilalleen pääluotsiksi nostettiin Sami Tervonen.
Tervosen alaisuudessa KalPa on hakenut vielä parasta virettään.
– Silloin kun KalPa pelaa omissa, vastustajat pääsevät luvattoman helposti avoimille paikoille, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi huomioi Liigaviikko-ohjelmassa.
Kivi nostaa esiin nimenomaan KalPan puolustuspään ongelmat.
– Nimenomaan se, että kuinka avonaiseksi heidän pelinsä menee. Tuo on vähän sinne päin -pelaamista, Kivi lataa.
Kivi näkee, että ongelmat liittyvät pienimuotoisiin asennelipsumisiin.
