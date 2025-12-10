HIFK:n joukkueessa on muutamia muutoksia viime viikonloppuun verrattuna, kun helsinkiläiset isännöivät keskiviikkona tulikuumaa Tapparaa. Kapteenina viime ajat toiminut Tony Sund on telakalla ensi vuoden puolelle.
Nousukuntoinen HIFK joutuu veivaamaan ketjujaan illan otteluun.
Kärkihyökkääjiin kuuluva Petr Kodytek on Tshekin maajoukkueen matkassa, joten ykkösketjun sentterin paikkaa hoitelee 17-vuotias Anttoni Uronen.
Kapteenin C-kirjainta viime ajat kantanut puolustaja Tony Sund on puolestaan sivussa useamman viikon Kärpät-pelissä tapahtuneen loukaantumisen vuoksi. HIFK:n verkkosivujen mukaan hänen odotetaan palaavan tammikuussa.
Kapteenin vastuun ottaa kokenut Ilari Melart. HIFK:n varsinainen kapteeni on Iiro Pakarinen, joka palaa askiin tammikuussa.
Seiskapakiksi nousee Ossi Sippola. Positiivisiakin uutisia punaiset saavat, kun hyökkääjä Vincent Marleau tekee paluun remmiin.
Vastassa oleva sarjakärki Tappara tekee vain pieniä muutoksia. Pelikieltoa kärsivä Ondrej Pavel on ulkona, joten Verneri Ahonen saa pelipaikan.