SM-liigahallin jäähän ilmestyi ennennäkemätön mainos – "Ehkä hauskin juttu ikinä"

SM-liigassa pelaavan Rauman Lukon kotikaukalon jäällä näkyy alkavalla kaudella hyvinkin poikkeuksellinen mainos.

Lukko sekä somepersoona ja artisti HesaÄijänäkin tunnettu Marios Kleovoulou löivät kauden alla viisaat päänsä yhteen. Intohimoisena Lukko-fanina tunnettu Kleovoulou on tuttu näky Lukon otteluissa ja tapahtumissa, ja nyt Kleovoulou halusi tehdä jotain uutta rakkaan seuransa hyväksi.

Ensin Lukko kysyi HesaÄijältä, ryhtyisikö hän jonkun joukkueen pelaajan kummiksi, mutta ajatus ei lopulta tuntunut tarpeeksi hyvältä. Sitten Kleovoulou sai idean jäämainoksesta. Hän sai Lukolta vapaat kädet ja lopputulos on poikkeuksellinen.

Alkavalla kaudella Lukon kotikaukalon jäällä on HesaÄijän mainos, jota koristaa hänen omat kasvonsa ja lausahdus "Täsä mä ole".

Kuva: Yonitapes / LainePrint

Tämä HesaÄijän mainos koristaa Rauman Lukon kotikaukalon jäätä alkavalla SM-liigakaudella.

– Eikö olekin järjettömän siisti juttu? Kysyin vain, että onko jäällä tilaa. Antakaa vapaat kädet painaa siihen, mitä mä haluan, niin voidaan lyödä kättä päälle. He suostuivat siihen. Ajattelin, että laitan siihen kolmemetrisen oman naamani ja kirjoitan viereen, että täsä mä ole, HesaÄijä eli Marios Kleovoulou nauraa MTV Urheilulle.

– Se heijastaa aika hyvin sitä, millainen tyyppi olen muutenkin. Vähän hullunkurinen, mutta iloisuutta ja leikkimielisyyttä tykkään tuoda esille. Ja kun mulle kuitenkin kävi niin, että 13-vuotiaana huomasin, että omat jääkiekkolahjani ei oikein riitä mihinkään, niin tämä on minun tapa olla joukkueen kanssa jäällä. Pääsen naamallani mukaan pelailemaan poikien kanssa.

Lukko suhtautui Kleovouloun ideoimaan lopputulokseen erinomaisesti huumorilla.

– Kyllä hekin nauroivat sitä ja sanoivat, että tämä on hauskin juttu ehkä ikinä. Ottivat hyvin sen vastaan. Kyllä he kuitenkin tiesivät sen, että en mä kuitenkaan mitään mauttomuuksia sinne lähtisi painamaan. Sillä tavalla järki pysyi kuitenkin kädessä, että pysytään hyvän maun rajoissa ja tehdään jotain hauskaa ja uudenlaista. Sen takia myös uskalsivat luottaa minuun, Kleovoulou sanoo.

Mainos on SM-liigassa uusi ja poikkeuksellinen, sillä aiemmin jäällä ja kaukalon reunoilla on nähty vain yrityksien omia mainoksia, eikä suinkaan yksittäisten henkilöiden. Nyt HesaÄijä rikkoo kuitenkin kangistuneet kaavat.

Massasta erottuva mainos herätti keskustelua jo elokuun alussa järjestetyn perinteikkään Pitsiturnauksen yhteydessä.

Lukon saama palaute on ollut pelkästään positiivista.

– Se on aika hauska. Minun korvaani ei ole tullut mitään negatiivista, vaan päinvastoin. Se on ollut yllättävä, hauska ja herättänyt keskustelua. Positiivisessa mielessä nimenomaan, että nyt olikin vähän erilainen jäämainos. Jotkut sitä vähän miettivät, että mikä juttu tämä on, kun se todellakin on niin erilainen. Se on otettu hyvällä huumorilla vastaan, Lukon tapahtuma- ja kehitysjohtaja Sasu Eronen myhäilee.

Huumorin ja positiivisen palautteen lisäksi moni on ihmetellyt sitä, että nähdäänkö HesaÄijän mainos Rauman Lukon kotikaukalon jäällä todella läpi koko kauden. Vastaus siihen on yksinkertainen. Kyllä nähdään.

– Se on tuonut hilpeyttä, mutta tietyllä tapaa se on tuonut myös arvostusta, että tuohan on makea juttu, miten hän uskalsi ja miten tuli edes mieleen tuollainen juttu. Se on tuonut hilpeyttä ja kunnioitusta, Kleovoulou kertoo.

Eronen ja Kleovoulou eivät kumpikaan halua avata jäämainoksen tarkkoja kustannuksia, mutta raottivat silti hieman, että minkälaisissa summissa jäämainoksen kohdalla liikutaan.

– Ei me ihan tarkkoja lukuja aukaista, mutta kyllä me viisinumeroisista summista puhutaan heti, kun mennään noihin jäämainoksiin, Eronen valottaa.

– Voidaan sanoa näin, että kyllä viisinumeroinen summa on paljon rahaa, Kleovoulou komppaa nauraen.

Vaikka Kleovouloun taiteilijanimi HesaÄijä antaakin vaikutelman jostain muusta, on artisti kasvanut Raumalla. Ja kuten monella muullakin raumalaisella, Lukko on ollut iso osa Kleovouloun elämää jo nuoresta pitäen.

Rakkaus Lukkoon on vuosien varrella vain vankistunut.

– Mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä vähemmän on enää mitään harrastuksia. Sieltä on vain yksi fanitus jäänyt oikeastaan elämään ja se on vain kasvanut vuosi vuodelta. En voi enää edes sanoa, että fanittaisin elämässä mitään muuta kuin Rauman Lukkoa. Sitäkin ihan 100- tai 1000-prosenttisesti, Kleouvoulou sanoo.

Viime kausi sujui Lukon osalta hienosti. Tomi Lämsän luotsaama joukkue voitti SM-liigan runkosarjan komeasti.

Pudotuspeleissä Lukko joutui kuitenkin taipumaan välierissä kevään sensaatiojoukkue SaiPalle voitoin 2–4. Myös pronssimitali karkasi lopulta raumalaisilta, kun Ilves vei kolmossijan 1–0-voitolla.

Kleovoulou uskoo Lukon taistelevan kärkisijoista myös pian alkavalla kaudella.

– Kun tuota nippua katsoo paperilla, niin kyllä se ihan TOP4-jengi on. Mutta niin kuin nähtiin viime kaudellakin Lappeenrannassa, niin keväällä tapahtuu semmoisia taikajuttuja, että sellaisetkin joukkueet, jotka eivät näytä paperilla niin hyvältä, voivat mennä päätyyn asti. Arpapeliähän se on, mutta kyllä uskon, että me olemme kärkinelikossa, Kleovoulou ennakoi.

Uusi SM-liigakausi käynnistyy tiistaina 9. syyskuuta. Lukko aloittaa oman urakkansa 10. syyskuuta kotiottelulla Tapparaa vastaan.